12 июля 2022, 09:41
Владелец российских магазинов британской сети Lush сообщил о закрытии торговых точек
Собственники сети не смогли наладить поставки в Россию в условиях санкций. Британский офис Lush еще в марте остановил поставки своей продукции в Россию из-за войны в Украине
Фото: officelife.media
Владелец российского бизнеса британского бренда натуральной косметики Lush заявил о планах закрыть все оставшиеся магазины в России.
Офлайн-магазины будут закрыты, а интернет-магазин временно продолжит работу для распродажи остатков со склада.
Источник «Коммерсанта» сообщает, что собственники сети не смогли наладить поставки в Россию в условиях санкций. Британский офис Lush еще в марте остановил поставки своей продукции в Россию из-за войны в Украине.
В России до санкций работало 48 магазинов сети Lush, в которых работали около 500 сотрудников.