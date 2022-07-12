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12 июля 2022, 09:33

Умершего в СИЗО от рака ученого арестовали на основании справки случайного терапевта

В справке от руки муниципального терапевта Александра Романенко указано, что Дмитрий Колкер был осмотрен 30 июня. Диагноз в справке — «заболевание предстательной железы». Про рак четвертой степени в справке нет ни слова

Умершего в СИЗО от рака ученого арестовали на основании справки случайного терапевта
Фото: verstka.media

Новосибирского ученого Дмитрия Колкера, который был отправлен в СИЗО с четвертой стадией рака по обвинению в госизмене, а через несколько дней скончался, арестовали на основании справки, выданной случайным терапевтом.

«Медиазона» выяснила (издание признано иностранным агентом), что в справке от руки муниципального терапевта Александра Романенко указано, что Дмитрий Колкер был осмотрен 30 июня. Диагноз в справке — «заболевание предстательной железы». Терапевт написал, что ученый находится в состоянии средней тяжести, может участвовать в следственных действиях и присутствовать на судебном заседании.

На сайте Новосибирской областной больницы написано, что Александр Романенко является терапевтом. Лечащим врачом ученого он быть не мог.

У Дмитрия Колкера был рак поджелудочной железы с метастазами. Такой диагноз входит в перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под арестом. В суде представитель следствия заявил, что никаких медицинских обоснований для того, чтобы ученому выбрали не связанную с арестом меру пресечения нет.

Адвокат покойного Дмитрия Колкера Александр Федулов заявил, что старший следователь по особо важным делам первого отдела следственного управления ФСБ России В. В. Морозов, скорее всего, зашел в областную больницу и просто попросил случайного врача написать эту справку.

«Неверное указание диагноза — это скорее ненамеренно, это ошибка. Просто она говорит о том, насколько наплевательское отношение, что они даже не заморачивались. Написали неправильно — и прокатило», — отметил адвокат.

54-летнего Колкера задержали в июне по подозрению в госизмене. Силовики забрали его прямо из больницы, несмотря на последнюю стадию рака, посадили в самолет, привезли на суд и затем отправили в СИЗО «Лефортово». Ученого обвинили в госизмене за чтение лекций в Китае.  Через несколько дней он скончался. Родственники погибшего рассказали журналистам, что перед арестом он отказался давать показания против научного руководителя Института лазерной физики Сибирского отделения РАН Сергея Багаева и директора этого института Алексея Тайченачева.

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