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12 июля 2022, 01:08

Фонд «Свободная Бурятия» сообщил, что из Украины вернулись около 150 контрактников, отказавшихся воевать

Около 150 военных из Бурятии, служивших по контракту в Украине, написали рапорты об увольнении и вернулись в Россию. Об этом сообщила президентка фонда

Фонд «Свободная Бурятия» сообщил, что из Украины вернулись около 150 контрактников, отказавшихся воевать

Около 150 военных из Бурятии, служивших по контракту в Украине, написали рапорты об увольнении и вернулись в Россию. Об этом сообщила президентка фонда «Свододная Бурятия» Александра Гармажапова.

Часть военнослужащих прилетела в Улан-Удэ 9 июля, остальных высадили в других городах, сказала правозащитница.

В интервью украинскому каналу «Грошi» Гармажапова уточняла, что военные расторгли контракты с Минобороны еще в июне, после чего 15 женщин опубликовали обращение к главе региона Алексею Цыденову с просьбой вернуть их мужей домой, потому что те «истощены морально, физически, у всех контузии легкой и средней степени тяжести».

«После обращения жен автобус с мужчинами, которые уже ехали домой, развернули. Их снова отправили на территорию, оккупированную в Украине, и оставили там еще на десять дней», — добавила Гармажапова.

Юрист фонда «Свободная Бурятия» Андрей Ринчино сказал, что в организацию обращалась родственница контрактника 5-ой отдельной танковой Тацинской бригады, которого по дороге в аэропорт развернули и вернули в Украину. По ее словам, после этого военный и его сослуживцы попали в «закрытый лагерь в Луганской области, где им угрожали уголовными делами».

Гармажапова утверждает, что всего с начала войны «через фонд прошло около 500 человек», которые «не хотели воевать и не понимали, что они делают в Украине».

Согласно данным о потерях, которые собирают СМИ, число погибших из Бурятии с начала вторжения России в Украину составило 185 человек.

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