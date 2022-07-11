В Подмосковье атамана казачьих войск на тренировке случайно зарубили шашкой
СКР осмотрели место преступления, а также изъяли шашку и допросили свидетелей. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего
В Подмосковье следователи возбудили дело в отношении 64-летнего жителя Истры, случайно убившего россиянина казачьей шашкой. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на официального представителя управления Следственного комитета России (СКР) по Московской области Ольга Врадий.
Мужчине предъявили обвинение по статье 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ. Фигурант полностью признал вину, в отношении него избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее стало известно, что погибший — 57-летний атаман казачьих войск Сергей Капитонов. По данным следствия, 10 июля в поселке Северный во время тренировки по казачьей спортивной рубке обвиняемый, пытаясь разрубить установленную на деревянной стойке бутылку, не заметил приближающегося сзади атамана и ударил его шашкой в грудь. От этого Капитонов скончался на месте.
Позже сотрудники СКР осмотрели место преступления, а также изъяли шашку и допросили свидетелей. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что при жизни атаман нередко участвовал в различных экстремальных состязаниях. В организации «Великое Братство Казачьих войск Руси и Зарубежья», в которой состоял погибший Капитонов, рассказали, что при жизни атаман обладал способностями целителя, никогда не болел сам, а кроме того, мог ломать острые предметы незащищенными участками тела.
«Казак мог разбивать о голову кирпичи, ломать копья грудью и держать на себе под весом около 100 кг пластину из гвоздей. Атаман никогда не болел и был способен вылечить головную боль и избавить от необходимости принимать лекарства», — отметили в братстве.