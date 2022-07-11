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11 июля 2022, 14:00

АвтоВАЗ назвал цены на Lada Granta Cross без подушек безопасности

АвтоВАЗ возобновил производство автомобилей Lada Granta в версии Cross, сообщается на сайте компании. Купить машину можно будет по цене от 722,3 тыс. руб

АвтоВАЗ назвал цены на Lada Granta Cross без подушек безопасности

АвтоВАЗ возобновил производство автомобилей Lada Granta в версии Cross, сообщается на сайте компании. Купить машину можно будет по цене от 722,3 тыс. руб.

«Lada Granta Cross Classic’22 отличается увеличенным дорожным просветом, защитным обвесом кузова и оригинальными контрастными решениями в отделке», — говорится в сообщении.

Машину оснастят электроусилителем руля, электростеклоподъемниками передних дверей, электроприводом и обогревом наружных зеркал, бортовым компьютером.

В релизе ничего не говорится про оснащение машины антиблокировочной системой (ABS) и подушками безопасности. По данным источников Autonews.ru, они у «упрощенной» Lada Granta Cross отсутствуют. Кроме того, отмечает издание, экологический класс агрегата на «упрощенной» модели был понижен до стандарта «Евро-2».

В этом году АвтоВАЗ несколько раз отправлял сотрудников в простой из-за нехватки комплектующих. В начале июня он перешел на четырехдневную рабочую неделю, а также возобновил производство «упрощенной» версии Lada Granta. Модель Lada Granta Classic будет выпускаться в «импортонезависимой» комплектации: у нее также не будет ABS и подушек безопасности, сообщал Autonews.ru.

Как пояснил вице-премьер Юрий Борисов, АвтоВАЗ решил выпускать «упрощенные» версии автомобилей Lada, в том числе без подушек безопасности, чтобы сохранить «объемы производства и рабочие руки на предприятии». По его словам, водители это переживут — «поездят и без подушки безопасности какое-то время, потом поменяют и поставят».

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