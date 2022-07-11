Легкоатлетам из России запретили участие на ЧМ даже в нейтральном статусе
Российские спортсмены не смогут принять участие в чемпионате мира по легкой атлетике, который пройдет в американском штате Орегон с 15 по 24 июля
Российские спортсмены не смогут принять участие в чемпионате мира по легкой атлетике, который пройдет в американском штате Орегон с 15 по 24 июля.
8 июля Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) одобрила получение нейтрального статуса 18 россиянам. «Антидопинговая комиссия World Athletics согласилась с тем, что заявки 18 российских спортсменов соответствуют исключительным критериям отбора для участия в международных соревнованиях в статусе нейтральных атлетов, в то время как Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) все еще временно отстранена», — говорится в заявлении.
Нейтральный статус получили:
Ирина Баулина (бег на 400 м, 400 м с барьерами);
Максим Федяев (200 м, 400 м);
Екатерина Федяева (200 м, 400 м);
Евгений Кунц (1 500 м, 5000 м);
Наталья Леонтьева (5 000 м, 10 000 м, полумарафон, кросс);
Лилия Мендаева (1 500 м, 3 000 м, 5 000 м);
Анна Минуллина (3 000 м);
Ольга Онуфриенко (800 м, 1 500 м);
Арсений Елфимов (многоборье);
Степан Кекин (многоборье);
Дмитрий Качанов (прыжки с шестом);
Ильдар Надыров (3 000 м с препятствиями, кросс);
Дарья Осипова (спринт, барьерный бег, эстафета — только до 20 лет);
Виктор Пинтусов (прыжки с шестом);
Валерия Путилина (метание копья);
Юлия Сохацкая (многоборье, прыжки в длину);
Елизавета Царева (метание молота);
Анна Викулова (10 000 м, полумарафон, марафон).
В общей сложности нейтральный статус в 2022 году получили 73 российских спортсмена. Одна заявка была отклонена.
Вместе с тем в World Athletics напомнили, что по решению от 1 марта спортсмены и официальные лица из России отстранены от стартов под эгидой ассоциации. Таким образом, российские спортсмены не смогут выступить на чемпионате мира по легкой атлетике даже в нейтральном статусе. Российские легкоатлеты также не допущены до выступления на этапах Бриллиантовой лиги. При этом спортсмены в нейтральном статусе сохраняют право участвовать в других международных соревнованиях, которые открыты для спортсменов из России.