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11 июля 2022, 03:23

Легкоатлетам из России запретили участие на ЧМ даже в нейтральном статусе

Российские спортсмены не смогут принять участие в чемпионате мира по легкой атлетике, который пройдет в американском штате Орегон с 15 по 24 июля

Легкоатлетам из России запретили участие на ЧМ даже в нейтральном статусе

Российские спортсмены не смогут принять участие в чемпионате мира по легкой атлетике, который пройдет в американском штате Орегон с 15 по 24 июля.

8 июля Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) одобрила получение нейтрального статуса 18 россиянам. «Антидопинговая комиссия World Athletics согласилась с тем, что заявки 18 российских спортсменов соответствуют исключительным критериям отбора для участия в международных соревнованиях в статусе нейтральных атлетов, в то время как Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) все еще временно отстранена», — говорится в заявлении.

Нейтральный статус получили:

Ирина Баулина (бег на 400 м, 400 м с барьерами);

Максим Федяев (200 м, 400 м);

Екатерина Федяева (200 м, 400 м);

Евгений Кунц (1 500 м, 5000 м);

Наталья Леонтьева (5 000 м, 10 000 м, полумарафон, кросс);

Лилия Мендаева (1 500 м, 3 000 м, 5 000 м);

Анна Минуллина (3 000 м);

Ольга Онуфриенко (800 м, 1 500 м);

Арсений Елфимов (многоборье);

Степан Кекин (многоборье);

Дмитрий Качанов (прыжки с шестом);

Ильдар Надыров (3 000 м с препятствиями, кросс);

Дарья Осипова (спринт, барьерный бег, эстафета — только до 20 лет);

Виктор Пинтусов (прыжки с шестом);

Валерия Путилина (метание копья);

Юлия Сохацкая (многоборье, прыжки в длину);

Елизавета Царева (метание молота);

Анна Викулова (10 000 м, полумарафон, марафон).

В общей сложности нейтральный статус в 2022 году получили 73 российских спортсмена. Одна заявка была отклонена.

Вместе с тем в World Athletics напомнили, что по решению от 1 марта спортсмены и официальные лица из России отстранены от стартов под эгидой ассоциации. Таким образом, российские спортсмены не смогут выступить на чемпионате мира по легкой атлетике даже в нейтральном статусе. Российские легкоатлеты также не допущены до выступления на этапах Бриллиантовой лиги. При этом спортсмены в нейтральном статусе сохраняют право участвовать в других международных соревнованиях, которые открыты для спортсменов из России.

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