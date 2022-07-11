В Москве в результате урагана один человек погиб и еще 10 пострадали
Мэр города Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил, что из-за непогоды медицинская помощь понадобилась десятерым горожанам. В больницы они были доставлены с травмами различной степени тяжести
В Москве во время ливня и урагана один человек погиб и еще 10 пострадали.
Мэр города Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил, что из-за непогоды медицинская помощь понадобилась десятерым горожанам. В больницы они были доставлены с травмами различной степени тяжести.
Вечером в воскресенье порывы ветра в столице достигали 25 м/с. Из-за падения дерева на рельсы остановилось движение на одном из участков Замоскворецкой (зеленой) линии метро. Мэр заверил, что городские службы предпринимают необходимые меры по устранению последствий урагана.
Также известно о двух пострадавших в результате непогоды в Московской области. По данным РЕН ТВ, молния ударила в семью из трех человек, которая отдыхала на озере Светлое в Воскресенске. Мужчина и женщина были доставлены в реанимацию с серьезными ожогами. Ребенок не пострадал.