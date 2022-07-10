Более 20 юристов выступили за признание статьи 207.3 УК неконституционной и освобождение Алексея Горинова
Кроме того, правозащитники обратили внимание на то, что в обвинении Горинова есть пункт статьи, который предполагает, что депутат нарушил закон с использованием служебного положения
Более 20 сотрудников правозащитных организаций и юристов выступили за признание статьи о «фейках» про армию (статья 207.3 УК) неконституционной и освобождение муниципального депутата Алексея Горинова. Открытое письмо опубликовала «Новая газета. Европа».
Специалисты отметили, что эта статья Уголовного кодекса противоречит нормам Конституции, предполагающим признание основами конституционного строя страны идеологическое и политическое многообразие (статья 13 Конституции), свободу выбора и распространения собственных убеждений (статья 28 Конституции), а также свободу мысли и слова, запрет на цензуру (статья 29 Конституции) и запрет на произвольное уголовное преследование (статья 54 Конституции).
«Однако статья 207.3 УК, а также статья 280.3 УК Российской Федерации, как и статья 20.3.3 КоАП Российской Федерации, запрещающие "публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил", прямо нацелены и используются для подавления критики и свободной конкуренции мнений об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации и проводимой государством политике», — добавили юристы.
Кроме того, правозащитники обратили внимание на то, что в обвинении Горинова есть пункт статьи, который предполагает, что депутат нарушил закон с использованием служебного положения. При этом Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» гарантирует политику «беспрепятственное осуществление полномочий».
Авторы открытого письма уточнили: «Данная депутатская привилегия означает запрет привлечения депутата к юридической ответственности за мнения, выраженные в ходе политических дискуссий по общественно-значимым вопросам, ведь, по сути, свобода мнения депутата и ее публичного выражения является основной формой реализации его мандата, полученного от населения».
Вчера Мещанский районный суд Москвы приговорил Горинова к семи годам колонии общего режима. Поводом для дела о «фейках» про армию (пункты «а», «б» и «д» части 2 статьи 207.3 УК) стал пятиминутный разговор о конкурсе детских рисунков 15 марта. Во время обсуждения Горинов и еще одна фигурантка дела Елена Котеночкина назвали войну войной, а не «спецоперацией», а также говорили о гибели детей в Украине.