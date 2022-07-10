Илон Маск отказался покупать Twitter
Американский миллиардер Илон Маск заявил об отказе покупать компанию Twitter. По словам бизнесмена, сделка на $44 миллиарда отменяется, потому что Twitter нарушил ряд положений договора о слиянии
Американский миллиардер Илон Маск заявил об отказе покупать компанию Twitter. Об этом сообщает Reuters.
По словам бизнесмена, сделка на $44 миллиарда отменяется, потому что Twitter нарушил ряд положений договора о слиянии. В частности, компания отказалась предоставлять информацию о фейковых и спам-аккаунтах на платформе, что имеет «основополагающее значение для эффективности бизнеса».
Также адвокаты миллиардера заявили, что он был недоволен тем, что Twitter уволил высокопоставленных руководителей и одну треть команды по привлечению талантов, нарушив обязательство «сохранить практически нетронутыми материальные компоненты своей нынешней бизнес-организации».
После сообщений в СМИ о решении Маска отказаться от покупки, акции Twitter упали на 6%. Председатель совета директоров компании Брет Тэйлор заявил, что Twitter подаст на миллиардера в суд для обеспечения соблюдения соглашения о слиянии.
The Twitter Board is committed to closing the transaction on the price and terms agreed upon with Mr. Musk and plans to pursue legal action to enforce the merger agreement. We are confident we will prevail in the Delaware Court of Chancery.
— Bret Taylor (@btaylor) July 8, 2022
«Совет директоров Twitter намерен закрыть сделку по цене и условиям, которые были согласованы с господином Маском, и планирует подать в суд, чтобы обеспечить соблюдение соглашения о слиянии. Мы уверены, что одержим победу в суде в штате Делавэр», — написал Тэйлор.
В апреле этого года стало известно, что Илон Маск планирует купить Twitter за 44 млрд долларов. Сделка должна была быть завершена до конца года.
Бизнесмен обещал, что сделает компанию частной и превратит соцсеть в платформу для «выражения свободы слова по всему миру». Он также заявлял, что Twitter может стать платным для коммерческих организаций и государственных структур.