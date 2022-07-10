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10 июля 2022, 13:28

Президента Шри-Ланки свергли через три дня после обращения за помощью к Путину

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса решил сложить полномочия после того, как толпы протестующих захватили его дворец, а также ряд государственных зданий и подожгли резиденцию премьер-министра

Президента Шри-Ланки свергли через три дня после обращения за помощью к Путину
Фото: www.moscowtimes.eu

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса решил сложить полномочия после того, как толпы протестующих захватили его дворец, а также ряд государственных зданий и подожгли резиденцию премьер-министра Ранила Викрамасингхе, который в среду объявил, что страна стала «банкротом».

Больше 100 тысяч человек собрались в субботу в Коломбо у резиденции Раджапаксы, требуя его отставки на фоне сильнейшего за 70 лет экономического кризиса, охватившего страну с населением 22 миллиона человек.

В апреле Шри-Ланка допустила дефолт по внешнему долгу, который правительство активно набирало в последние пять лет. Эти деньги были направлены на расширение госсектора, но несколько неурожайных лет ударили по сельскому хозяйству страны, а затем пандемия прикончила туристический сектор - ключевой источник иностранной валюты для экономики.

В результате золотовалютные резервы Шри-Ланки с 6,9 млрд долларов в 2018 году сжались до 2,2 млрд. В мае центробанк принял решение «отпустить» национальную валюту - рупию, которая рухнула почти вдвое за несколько недель. Инфляция в стране достигла 60%, цены на продовольствие взлетели на 80%. Власти ограничили работу школ и общественного транспорта и запретили продавать топливо частным лицам.

По сообщениям местных СМИ Раджапакса пытался  сбежать из страны. Премьер Викрамасингхе созвал экстренное совещание партийных руководителей, которые призвали президента и правительство уйти в отставку. 

Викрамасингхе выразил готовность сделать это «ради безопасности граждан» и чтобы дать возможность сформировать правительство с представительством всех партий. Он подчеркнул, что делает, следуя «лучшей рекомендации» партийных лидеров. Вечером спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абейвардена сообщил, что президент Раджапакса согласился сложить полномочия.

Раджапакса потерял власть через три дня после того, как позвонил в Кремль и попросил у Владимира Путина «кредит на покупку топлива». «Я провел очень продуктивные переговоры с Путиным. Я поблагодарил его <..> и запросил помощь <..> для преодоления текущих экономических проблем», - писал Раджапакса в Twitter.

В ходе протестов в Шри-Ланке пострадали 55 человек, пишет CNN со ссылкой на представителей местно системы здравоохранения. Три человека получили огнестрельные ранения. Среди пострадавших - депутат парламента из восточной Шри-Ланки.

Президент Раджапакса покинул резиденцию до того, как в нее ворвалась толпа, рассказали CNN источники в службах безопасности. По их словам, президент находится в безопасном месте. Где именно - не сообщается.

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