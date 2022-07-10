Президента Шри-Ланки свергли через три дня после обращения за помощью к Путину
Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса решил сложить полномочия после того, как толпы протестующих захватили его дворец, а также ряд государственных зданий и подожгли резиденцию премьер-министра
Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса решил сложить полномочия после того, как толпы протестующих захватили его дворец, а также ряд государственных зданий и подожгли резиденцию премьер-министра Ранила Викрамасингхе, который в среду объявил, что страна стала «банкротом».
Больше 100 тысяч человек собрались в субботу в Коломбо у резиденции Раджапаксы, требуя его отставки на фоне сильнейшего за 70 лет экономического кризиса, охватившего страну с населением 22 миллиона человек.
В апреле Шри-Ланка допустила дефолт по внешнему долгу, который правительство активно набирало в последние пять лет. Эти деньги были направлены на расширение госсектора, но несколько неурожайных лет ударили по сельскому хозяйству страны, а затем пандемия прикончила туристический сектор - ключевой источник иностранной валюты для экономики.
В результате золотовалютные резервы Шри-Ланки с 6,9 млрд долларов в 2018 году сжались до 2,2 млрд. В мае центробанк принял решение «отпустить» национальную валюту - рупию, которая рухнула почти вдвое за несколько недель. Инфляция в стране достигла 60%, цены на продовольствие взлетели на 80%. Власти ограничили работу школ и общественного транспорта и запретили продавать топливо частным лицам.
In Sri-Lanka citizens are showing us what people power really looks like. Nothing will change in Zimbabwe unless we the people come together right now across all 10 provinces and finally put our foot down.
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— Jacob Ngarivhume (@NgarivhumeJacob) July 9, 2022
По сообщениям местных СМИ Раджапакса пытался сбежать из страны. Премьер Викрамасингхе созвал экстренное совещание партийных руководителей, которые призвали президента и правительство уйти в отставку.
Викрамасингхе выразил готовность сделать это «ради безопасности граждан» и чтобы дать возможность сформировать правительство с представительством всех партий. Он подчеркнул, что делает, следуя «лучшей рекомендации» партийных лидеров. Вечером спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абейвардена сообщил, что президент Раджапакса согласился сложить полномочия.
Раджапакса потерял власть через три дня после того, как позвонил в Кремль и попросил у Владимира Путина «кредит на покупку топлива». «Я провел очень продуктивные переговоры с Путиным. Я поблагодарил его <..> и запросил помощь <..> для преодоления текущих экономических проблем», - писал Раджапакса в Twitter.
В ходе протестов в Шри-Ланке пострадали 55 человек, пишет CNN со ссылкой на представителей местно системы здравоохранения. Три человека получили огнестрельные ранения. Среди пострадавших - депутат парламента из восточной Шри-Ланки.
Президент Раджапакса покинул резиденцию до того, как в нее ворвалась толпа, рассказали CNN источники в службах безопасности. По их словам, президент находится в безопасном месте. Где именно - не сообщается.