09 июля 2022, 00:41
Депутаты предложили отменить комиссию за переводы между счетами одного клиента в разных банках
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и сенатор Николай Журавлев предложили отменить комиссию за денежные переводы между счетами одного физического лица в разных банках
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и сенатор Николай Журавлев предложили отменить комиссию за денежные переводы между счетами одного физического лица в разных банках. Парламентарии считают, что банки не должны взимать сбор с клиентов за переводы до 1,4 млн рублей в месяц.
Аксаков и Журавлев отметили, что Система быстрых платежей помогут пресечь создание банками «препятствий для свободного перемещения физическими лицами денежных средств между банками».
В законопроекте депутатов также прописан запрет на дифференциацию процентных ставок по вкладам в зависимости от способа их внесения, а также навязывание клиентам дополнительных финансовых продуктов и услуг.