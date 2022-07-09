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Экономика
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09 июля 2022, 00:41

Депутаты предложили отменить комиссию за переводы между счетами одного клиента в разных банках

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и сенатор Николай Журавлев предложили отменить комиссию за денежные переводы между счетами одного физического лица в разных банках

Депутаты предложили отменить комиссию за переводы между счетами одного клиента в разных банках

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и сенатор Николай Журавлев предложили отменить комиссию за денежные переводы между счетами одного физического лица в разных банках. Парламентарии считают, что банки не должны взимать сбор с клиентов за переводы до 1,4 млн рублей в месяц.

Аксаков и Журавлев отметили, что Система быстрых платежей помогут пресечь создание банками «препятствий для свободного перемещения физическими лицами денежных средств между банками».

В законопроекте депутатов также прописан запрет на дифференциацию процентных ставок по вкладам в зависимости от способа их внесения, а также навязывание клиентам дополнительных финансовых продуктов и услуг.

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