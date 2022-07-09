Роман Абрамович будет платить адвокатам по 1900 долларов в час за снятие санкций
Миллиардер Роман Абрамович нанял юристов американской фирмы Kobre & Kim для защиты своих интересов от западных санкций. Адвокаты среди прочего должны добиться снятия ареста с двух частных самолетов бизнесмена
Миллиардер Роман Абрамович нанял юристов американской фирмы Kobre & Kim для защиты своих интересов от западных санкций. Адвокаты среди прочего должны добиться снятия ареста с двух частных самолетов бизнесмена.
По данным Bloomberg, адвокатам Kobre & Kim Майклу Киму и Майклу Шервину из-за российского VIP-клиента пришлось зарегистрироваться в Минюсте США в качестве иностранных агентов. Ставка юристов будет варьироваться от 875 до 1900 долларов в час. Это одна из самых высоких ставок среди американских адвокатов.
При этом фирма, представляющая интересы г-на Абрамовича, не входит в рейтинг самых престижных юридических фирм Vault Law 100 и не упоминается в рейтинге Amlaw100, который составляется на основе доходов компаний.
Напомним, что ранее власти США в рамках антироссийских санкций арестовали самолеты миллиардера Boeing 787-8 Dreamliner и Gulfstream. Сейчас Абрамович пытается снять арест с бизнес-джетов.