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Экономика
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08 июля 2022, 17:53

Российский автопром охватила череда многомиллиардных дефолтов

Тучи корпоративных дефолтов сгущаются над российским автопромом, который после введения санкций Запада оказался в состоянии «клинической смерти»

Российский автопром охватила череда многомиллиардных дефолтов

Тучи корпоративных дефолтов сгущаются над российским автопромом, который после введения санкций Запада оказался в состоянии «клинической смерти», пишет «The Moscow Times». Лишившись поставщиков компонентов и остановив конвейеры, российские автозаводы оказались не в состоянии оплачивать долги перед банками.

В апреле объем просроченной задолженности на предприятиях автомобильной промышленности взлетел в 18 раз относительно марта, отчитался Росстат в июньском докладе «О социально экономическом положении» страны. В течение одного месяца автозаводы не смогли расплатиться по кредитам и займам на 53,2 млрд рублей, увеличив общий объем «просрочки» до 56,3 млрд.

В результате автопром стал лидером по сумме невыплат перед банками среди всех отраслей обрабатывающего сектора: его дефолтные долги превысили «просрочку» металлургической, химической, деревообрабатывающей и пищевой промышленности вместе взятых.

АвтоВАЗ, крупнейший автопроизводитель России, который пытается возобновить производство, выпуская с конвейера Lada Granta без подушек безопасности и ABS, на начало года был должен кредиторам 202,9 млрд рублей, из которых, впрочем, лишь 1,1 млрд приходилось на займы, которые предстояло погасить в этом году. 20 млрд рублей АвтоВАЗ был должен «Ростеху», но госкорпорация обещала «простить» этот долг вслед за 10 млрд рублей, которые компании уже «списало» государство.

КамАЗ, крупнейший в РФ производитель грузовиков, встретил кризис с долгом на 118,4 млрд рублей, согласно отчетности по МСФО за прошлый год. Из этой суммы более четверти — 32,4 млрд рублей — приходилось на краткосрочные кредиты и займы, которые нужно было гасить в течение 2022 года.

«Соллерс Авто», выпускающий «УАЗ Патриот», а также управляющий СП с Ford, Mazda и Isuzu, на конец прошлого года держал на балансе 7,9 млрд рублей кредитов и займов с погашением в течение 12 месяцев. Еще 1,9 млрд рублей составлял долгосрочный долг группы. Впрочем, чистый долг компании был отрицательным: сумма денег на счетах превышала обязательства на 5 млрд рублей.

Помимо невыплат банкам в апреле, автозаводы просрочили платежи на 7 млрд рублей перед поставщиками, а также на 66% увеличили долг по налогам перед бюджетами всех уровней, следует из статистики Росстата.

«Ситуация непростая», — заявил президент Владимир Путин 19 июня, собрав на совещание в Санкт-Петербурге членов правительства и глав крупнейших автоконцернов страны: АвтоВАЗа, КамАЗа, ГАЗа и «Соллерс Авто». «До окончания года нужно сделать все необходимое, чтобы ситуация не стала чрезвычайной», — сказал он.

По итогам мая выпуск легковых автомобилей в России сократился на 96,7% — то есть в 30 раз в годовом выражении. За месяц с конвейера сошли лишь 4 тысячи машин, хотя до войны их выпускалось по 100 тысяч и более.

Из 20 автозаводов, которые работали в стране в начале года, к лету остались лишь два: помимо АвтоВАЗа это также китайский Haval в Тульской области.

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