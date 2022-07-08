Микропластик впервые нашли в мясе, молоке и крови коров и свиней
Микрочастицы были обнаружены в каждой пробе корма для животных, что указывает на возможный путь заражения. В лаборатории проверили по 12 образцов крови животны
Голландские ученые впервые нашли микропластик в мясе, молоке и крови коров и свиней с сельскохозяйственных ферм. Об этом сообщает The Guardian
Микрочастицы были обнаружены в каждой пробе корма для животных, что указывает на возможный путь заражения.
В лаборатории проверили по 12 образцов крови животных — микропластик был во всех, в том числе полиэтилен и полистирол.
Кроме того, пластик нашли в семи из восьми образцов говядины, в пяти из восьми кусочков свинины и в 18 из 25 проб молока.
Ранее ученые обнаружили крошечные частицы пластика у 17 из 22 здоровых взрослых людей, подвергнутых тестированию. В половине образцов был найден ПЭТ-пластик, из которого обычно делают бутылки для напитков. В трети — полистирол, используемый для изготовления упаковки для продуктов питания. Еще четверть образцов крови содержала полиэтилен, из которого производят пластиковые пакеты. Некоторые образцы содержали два или три вида полимеров.
Как частицы могут повлиять на здоровье сельскохозяйственных животных и людей пока неясно.
Кроме того, новозеландские исследователи ранее впервые обнаружили микропластик в свежевыпавшем антарктическом снегу. Он оказался во всех 19 образцах, взятых на шельфовом леднике Росса.