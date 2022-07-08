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Общество
В России нет плохих дорог – есть только бездорожье
08 июля 2022, 13:38

В российский УК решили вернуть «сталинскую статью» за вредительство

Статья позволит привлекать к уголовной ответственности чиновников, которые не совершили хищений или служебных проступков, но при этом не справились с выполнением конкретных задач

В российский УК решили вернуть «сталинскую статью» за вредительство

Национальный антикоррупционный комитет (НАК) предложил вернуть уголовную статью о вредительстве. Соответствующее письмо поступило в комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, сообщил его председатель Андрей Клишас.

НАК отмечает, что сейчас в уголовном законодательстве нет понятия «вреда и материального ущерба в отношении обороноспособности, национальной и экономической безопасности страны». Поэтому недобросовестные должностные лица остаются безнаказанными за свои «неправильно принятые управленческие решения» (с умыслом или без).

Статья позволит привлекать к уголовной ответственности чиновников, которые не совершили хищений или служебных проступков, но при этом не справились с выполнением конкретных задач. По словам Клишаса, предложение НАК «как минимум заслуживает серьезного обсуждения», поскольку «некомпетентность» таких должностных лиц «ведет к угрозам для России».

Когда смотришь на «успехи» наших ведомств в импортозамещении и других сферах, то статью о вредительстве в Уголовный кодекс очень хотелось бы вернуть.
В 1930-е годы за «вредительство» были осуждены миллионы граждан. Изначально в УК СССР действия, подпадающие под это определение, входили в 58-ю статью «контрреволюционная деятельность». Ее использовали в том числе для борьбы с интеллигенцией, которая не поддержала советскую власть.

Согласно официальным данным, по этой статье в период Большого террора осудили более 3,7 млн человек. Из них  более 642 тысяч были приговорены к смертной казни.

В марте президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости борьбы с «нацпредателями» и «пятой колонной»: с теми, «кто зарабатывает деньги здесь, а живет там, и живет даже не в географическом смысле этого слова, а по своим мыслям, по своему рабскому сознанию». По его словам, через таких людей Запад будет пытаться ослабить и «расчленить» Россию. 

Помимо спешно принятого закона о «фейках» про российскую армию, за нарушение которого могут посадить на 15 лет, администрация президента решила создать систему политруков в российских министерствах и госкомпаниях. Эти люди будут заниматься информационно-политической работой и отчитываться перед Кремлем об «эмоциональном климате и настроении» чиновников.

По оценкам ведущего научного сотрудника Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юлии Флоринской, после начала войны в Украине из России уехали около 150 тысяч человек. Многие из них не поддержали решение Путина о вторжении, некоторые уехали, опасаясь мобилизации.

Среди прочих из России массово бегут состоятельные граждане. По прогнозу Henley & Partners, к концу этого года страну покинут 15 тысяч долларовых миллионеров. 

Из России уже уехали многие топ-менеджеры крупных компаний. Например, заместитель гендиректора «Аэрофлота» Андрей Панов, гендиректор «Яндекса» Елена Бунина, вице-президент «Газпромбанка» Игорь Волобуев. Все они осудили вторжение в Украину, а последний даже вступил в ряды территориальной обороны. Кроме того, Россию покинул архитектор приватизации и бывший глава РОСНАНО Анатолий Чубайс. После этого силовики начали проверять его на предмет коррупции.

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