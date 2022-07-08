Меню
Общество
Полицейским больше не надо представляться и называть свое звание, и должность
08 июля 2022, 12:51

Матери погибших в Украине российских военнослужащих обвинили в их смерти корреспондента «Известий»

Женщины попросили «Комитет солдатских матерей России» помочь в организации официального обращения министру оборону Сергею Шойгу

Матери погибших в Украине российских военнослужащих обвинили в их смерти корреспондента «Известий»

Матери солдат воинской части № 74325 из города Знаменск Астраханской области, погибших в Украине, обвинили в их смерти корреспондента «Известий» Валентина Трушнина. Коллективное обращение женщин в астраханское отделение «Солдатских матерей» опубликовал журналист Русской службы «Би-би-си» Илья Барабанов.

«После выхода репортажа военного корреспондента "Известий" Валентина Трушнина 30 июня 2022 года позиции военнослужащих были обстреляны тяжелой артиллерией ВСУ. Это произошло в результате рассекречивания в видеоматериале места базирования военной техники и личного состава 1 взвода», — написали матери.

Они рассказали, что пять военнослужащих погибли, еще трое получили ранения и сейчас находятся в тяжелом состоянии в Первом военном госпитале Донецка.

Женщины попросили «Комитет солдатских матерей России» помочь в организации официального обращения министру оборону Сергею Шойгу с требованием запретить доступ военных корреспондентов на фронт.

В репортаже, опубликованном на сайте «Известий» 30 июня военный корреспондент показывает «удары "танковой карусели" ВС РФ по позициям ВСУ в ДНР». На видео есть кадры местности, снятые с дрона.

Материалы по теме
Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух РСЗО HIMARS, но не в той части Украины, где они находились
Билет в один конец
Добровольцев для войны с Украиной собирают по колониям
Сейчас на главной
Российский автопром охватила череда многомиллиардных дефолтов
автопром
Российский автопром охватила череда многомиллиардных дефолтов
Тучи корпоративных дефолтов сгущаются над российским автопромом, который после введения санкций Запада оказался в состоянии «клинической смерти»
В некоторых ресторанах «Вкусно - и точка» не будет картошки фри
Вкусно - и точка
В некоторых ресторанах «Вкусно - и точка» не будет картошки фри
В полном объеме картофель появится в меню в начале следующего урожайного года, этой осенью. По оценкам компании, такие сложности ожидают и других игроков рынка
Микропластик впервые нашли в мясе, молоке и крови коров и свиней
экология
Микропластик впервые нашли в мясе, молоке и крови коров и свиней
Микрочастицы были обнаружены в каждой пробе корма для животных, что указывает на возможный путь заражения. В лаборатории проверили по 12 образцов крови животны
Глава МИД России Сергей Лавров досрочно покинул встречу G20 на Бали
G20
Глава МИД России Сергей Лавров досрочно покинул встречу G20 на Бали
Сразу по прибытии Лаврова на конференцию к нему подбежали два немецких журналиста и спросили, когда он остановит войну в Украине и почему он этого не делает
В российский УК решили вернуть «сталинскую статью» за вредительство
Госдума
В российский УК решили вернуть «сталинскую статью» за вредительство
Статья позволит привлекать к уголовной ответственности чиновников, которые не совершили хищений или служебных проступков, но при этом не справились с выполнением конкретных задач
Замещение импорта или его «параллелизация»?
импортозамещение
Замещение импорта или его «параллелизация»?
По мере того, как война в Украине — а вместе с ней и санкции западных стран против России — становятся «нормой жизни», все чаще обсуждаются перспективы функционирования отечественной экономики в новых условиях
Бизнес
Wildberries становится каналом сбыта контрафакта
Минпромторг ранее договорился с Ozon о том, что маркетплейс будет запрашивать и проверять у продавцов всю информацию и необходимые документы при поставке товара
Сбербанк стал «выковыривать» чипы со старых невостребованных карт и вставлять их в новые
Сбербанк
Сбербанк стал «выковыривать» чипы со старых невостребованных карт и вставлять их в новые
В России наблюдается дефицит чипов, несмотря на то, что их производители с российского рынка не уходили. Также выросла и цена микросхем
Президент Шри-Ланки попросил Путина о кредитах и возобновлении рейсов «Аэрофлота»
шри-ланка
Президент Шри-Ланки попросил Путина о кредитах и возобновлении рейсов «Аэрофлота»
Готабая Раджапакса сообщил об «очень продуктивной» видеоконференции с Владимиром Путиным, в ходе которой лидер Шри-Ланки попросил Россию о кредитной поддержке на импорт топлива
Взлет и падение ректора Мау
Владимир Мау
Взлет и падение ректора Мау
Арест ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России Владимира Мау в конце июня 2022 года стал одним из главных событий в российской внутренней политике
Токаев предложил наладить поставки нефти в обход России
Касым-Жомарт Токаев
Токаев предложил наладить поставки нефти в обход России
На фоне рисков приостановки прокачки казахстанской нефти российскими экспортерами президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил «КазМунайГазу» развивать морские перевозки грузов
В Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
пожары
В Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
На период действия режима ЧС жителям запретили посещать леса и въезжать в них на машинах, заявили ТАСС в Минсельхозе региона. Исключение составляют жители, охраняющие леса от пожаров
Авторская колонка
Путеводитель по Домодедовскому ИВС
Ранее я слышал много рассказов о перемещении в изолятор временного содержания из тюрем для участия в нескольких судебных процессах, чтобы исключить длительные этапы. Меня в «Матросской тишине» более двух лет охраняли бойцы отряда специального назначения в беретах и черной униформе
Шестун Александр
Клиенты «Юнистрим» пожаловались на проблемы с денежными переводами за границу
денежные переводы
Клиенты «Юнистрим» пожаловались на проблемы с денежными переводами за границу
На форуме banki.ru появились сообщения о том, что клиенты банка не могут получить денежные переводы из России в Италию, Вьетнам, Сербию, Грузию и другие страны
Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух РСЗО HIMARS, но не в той части Украины, где они находились
война в украине
Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух РСЗО HIMARS, но не в той части Украины, где они находились
Минобороны рапортует об очередном большом успехе российских войск в Украине, но не редко сообщения о боевых успехах российских войск оказывались сильно преувеличенными
Общество
Спрос на антидепрессанты вырос в России на 66%
Спрос на антидепрессанты в России в первом полугодии 2022 года вырос на 66% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 6 млн упаковок
Госдума приняла закон о приравнивании к госизмене перехода на сторону противника в вооруженном конфликте
Госдума
Госдума приняла закон о приравнивании к госизмене перехода на сторону противника в вооруженном конфликте
Госдума приняла в окончательном чтении поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы
Билет в один конец
война в украине
Билет в один конец
Потери поддающихся учету российских вооружений после четырех месяцев войны против Украины находятся на уровнях, с которыми современная Россия никогда не сталкивалась