Матери погибших в Украине российских военнослужащих обвинили в их смерти корреспондента «Известий»
Женщины попросили «Комитет солдатских матерей России» помочь в организации официального обращения министру оборону Сергею Шойгу
Матери солдат воинской части № 74325 из города Знаменск Астраханской области, погибших в Украине, обвинили в их смерти корреспондента «Известий» Валентина Трушнина. Коллективное обращение женщин в астраханское отделение «Солдатских матерей» опубликовал журналист Русской службы «Би-би-си» Илья Барабанов.
«После выхода репортажа военного корреспондента "Известий" Валентина Трушнина 30 июня 2022 года позиции военнослужащих были обстреляны тяжелой артиллерией ВСУ. Это произошло в результате рассекречивания в видеоматериале места базирования военной техники и личного состава 1 взвода», — написали матери.
Они рассказали, что пять военнослужащих погибли, еще трое получили ранения и сейчас находятся в тяжелом состоянии в Первом военном госпитале Донецка.
Женщины попросили «Комитет солдатских матерей России» помочь в организации официального обращения министру оборону Сергею Шойгу с требованием запретить доступ военных корреспондентов на фронт.
В репортаже, опубликованном на сайте «Известий» 30 июня военный корреспондент показывает «удары "танковой карусели" ВС РФ по позициям ВСУ в ДНР». На видео есть кадры местности, снятые с дрона.