Wildberries становится каналом сбыта контрафакта
Минпромторг ранее договорился с Ozon о том, что маркетплейс будет запрашивать и проверять у продавцов всю информацию и необходимые документы при поставке товара
Маркетплейс Wildberries становится каналом сбыта контрафактной продукции, заявил заместитель директора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Министерства промышленности и торговли России (Минпромторга) Владислав Заславский.
«Сегодня эта компания действительно становится каналом сбыта контрафакта, и об этом свидетельствуют многочисленные жалобы, как от потребителей, поступающие в адрес Минпромторга, так и от представителей сообществ, например, союз кожевников», — сказал Заславский во время круглого стола фракции «Новые люди» в Государственной думе.
По его словам, были случаи продажи рецептурных препаратов, биологически активных добавок (БАД), а также массовые случаи продажи контрафактной обуви. При этом маркетплейс заявил о готовности создать систему для пресечения возможных продаж таких товаров через свою площадку, отметил он.
Минпромторг ранее договорился с Ozon о том, что маркетплейс будет запрашивать и проверять у продавцов всю информацию и необходимые документы при поставке товара, добавил Заславский.
«Мы рассчитываем на то, что в текущей ситуации, когда государство приняло достаточно серьезные решения по введению моратория на проверки, по введению параллельного импорта, что добросовестные интернет-площадки в современных условиях должны предпринять со своей сторон ответные меры по пресечению торговли контрафактным фальсификатом на своих площадках», — сказал он.
С конца февраля более тысячи иностранных компаний приостановили или полностью прекратили свою работу на российском рынке, подсчитали ученые Йельского университета.
На фоне этого, чтобы удовлетворить спрос, российские власти частично отменили ответственность за параллельный импорт — ввоз в страну оригинальных товаров без согласия правообладателя. Решение касается продукции только тех предприятий, которые прекратили или приостановили работу в России.
В начале мая Минпромторг опубликовал перечень товаров для параллельного импорта. В него вошли более 50 категорий. Среди них — подгузники, косметика, смартфоны, автомобили, металлы и даже ядерные реакторы.