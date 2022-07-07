Сбербанк стал «выковыривать» чипы со старых невостребованных карт и вставлять их в новые
В России наблюдается дефицит чипов, несмотря на то, что их производители с российского рынка не уходили. Также выросла и цена микросхем
Сбербанк реимплантирует чипы из старых неактивированных карт в новые. Об этом заявила исполнительный директор и начальник отдела киберкомплаенса кредитной организации Ольга Маклашина на конференции по безопасности платежей Paymentsecurity
По ее словам, сейчас в России наблюдается дефицит чипов, несмотря на то, что их производители с российского рынка не уходили. Она также отметила, что выросла и цена микросхем.
«Наши коллеги из центра эмиссии придумали решение, близкое к гениальному, – реимплантация чипов банковских карт, то есть мы начали «выковыривать» чипы из карточек и вставлять их в новые карты», – рассказала Маклашина.
Исполнительный директор отметила, что в этом процессе участвуют только те карты, которые не были активированы. Перед процедурой все данные с чипа удаляются. Как пишет «Прайм», всего в месяц накапливается около 375 тысяч неактивированных карт, а реимплантация позволит Сбербанку сэкономить миллиард рублей в текущем году.
Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что в марте российские банки на совещании в Министерстве промышленности и торговли России заявили о потребности в 115-120 миллионов платежных карт до конца 2022 года. Основная проблема с обеспечением клиентов картами заключается в дефиците чипов, которые в большинстве закупались за границей.
Сейчас банки испытывают трудности с логистикой, а также повышенную нагрузку из-за возросшего спроса на карты «Мир» на фоне ухода Visa и MasterCard, пояснила Маклашина. Как пишет «Ъ», в марте цены на изготовление болванок для отечественной платежной системы превышали девять евро, а к июню их стоимость сократилась до семи евро. До пандемии для банков «пластик» стоил по 0,4 евро за штуку.