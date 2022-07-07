Президент Шри-Ланки попросил Путина о кредитах на топливо и возобновлении рейсов «Аэрофлота»
Готабая Раджапакса сообщил об «очень продуктивной» видеоконференции с Владимиром Путиным, в ходе которой лидер Шри-Ланки попросил Россию о кредитной поддержке на импорт топлива
Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса сообщил об «очень продуктивной» видеоконференции с Владимиром Путиным, в ходе которой лидер Шри-Ланки попросил Россию о кредитной поддержке на импорт топлива. Помимо этого президент Шри-Ланки попросил о возобновлении рейсов «Аэрофлота» между двумя государствами, сообщил он в Twitter. Кремль подтвердил разговор, уточнив, что состоялся он по инициативе ланкийской стороны.
Господин Раджапакса поблагодарил президента России «за всю поддержку, которую оказало его правительство в преодолении вызовов прошлого». По его словам, главы государств договорились о сотрудничестве в сферах туризма, торговли и культуры.
Пресс-служба Кремля сообщила, что во время разговора были «рассмотрены актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в частности, в энергетике, сельскохозяйственной и транспортной областях».
Ранее, 30 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждал, что разговора между господином Путиным и господином Раджапаксой не планируется. О таких планах сообщало издание Daily Mirror. Также, по данным издания, планировалось обсудить возможный визит ланкийской президентской делегации в Москву.
Рейсы «Аэрофлота» перестали летать на Шри-Ланку после инцидента с российским самолетом Airbus A330-300, который был задержан в аэропорту Коломбо 2 июня. Причиной задержания стал коммерческий спор с ирландской лизинговой компанией Celestial Aviation Trading 10 Limited. Суд постановил арестовать самолет на 16 дней, однако уже через четыре дня после задержания отменил это решение. Россия в связи с этим заявила протест послу Шри-Ланки, а «Аэрофлот» прекратил рейсы в Коломбо.
Власти Шри-Ланки начали закупать нефть из России сорта Siberian Light в конце мая. Поставки оборвались после инцидента с задержанием самолета «Аэрофлота». Кроме того, у страны возникла задолженность перед Россией в размере $731 млн за поставки нефти.
Экономика Шри-Ланки находится в глубоком кризисе. Из-за пандемии коронавируса туристический поток снизился, что привело к сокращению закупок топлива из-за нехватки иностранной валюты. Страна испытывает острый недостаток продуктов питания, предметов первой необходимости, газа и топлива. Из-за нехватки последнего во многих районах Шри-Ланки наблюдаются постоянные перебои электроэнергии.