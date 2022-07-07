Меню
Происшествия
Безопасность – ничто, бизнес – все
07 июля 2022, 13:43

В Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

На период действия режима ЧС жителям запретили посещать леса и въезжать в них на машинах, заявили ТАСС в Минсельхозе региона. Исключение составляют жители, охраняющие леса от пожаров

В Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

В Хабаровском крае ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

На большей части края установилась жаркая и сухая погода, из-за чего угроза возгораний и количество действующих очагов значительно выросли, отчитались власти.

Как уверил глава региона Михаил Дегтярев, подавляющее большинство возгораний за последние полторы недели возникли вне досягаемости наших пожарных. 

«В условиях ограниченных возможностей их тушения из-за отсутствия инфраструктуры мы должны принять взвешенные, но в то же время кардинальные решения по недопущению развития сложившейся ситуации и ее устранению в кратчайшие сроки», — заявил чиновник. По его данным, на территории Тугуро-Чумиканского, Аяно-Майского и Охотского районов зарегистрировано более 150 «термических аномалий» на общей площади более 100 тысяч гектар.

На период действия режима ЧС жителям запретили посещать леса и въезжать в них на машинах, заявили ТАСС в Минсельхозе региона. Исключение составляют жители, охраняющие леса от пожаров и использующие на основании договоров аренды лесные участки. Они могут приезжать на своих автомобилях.

В конце июня режим ЧС из-за лесных пожаров ввели также в Якутии. В Рослесхозе сообщали, что количество лесных пожаров в стране увеличилось на 16% по сравнению с прошлым годом.

25 июня стало известно, что власти приняли решение не тушить пожары в регионах Сибири и на Дальнем Востоке. В Красноярском крае объяснили это «экономической нецелесообразностью». Было принято решение приостановить или прекратить тушение пожаров в Красноярском крае, Якутии, Магаданской области и на Чукотке. Площадь охваченных огнем территорий, которые перестали тушить, достигает 35 800 гектаров (358 квадратных километров).

Материалы по теме
В Якутии для тушения пожаров вызвали искусственные дожди
В Якутии ввели режим ЧС из-за пожаров
«Газманов в Борском пел. Не до пожара было»
Сейчас на главной
Президент Шри-Ланки попросил Путина о кредитах и возобновлении рейсов «Аэрофлота»
шри-ланка
Президент Шри-Ланки попросил Путина о кредитах и возобновлении рейсов «Аэрофлота»
Готабая Раджапакса сообщил об «очень продуктивной» видеоконференции с Владимиром Путиным, в ходе которой лидер Шри-Ланки попросил Россию о кредитной поддержке на импорт топлива
Взлет и падение ректора Мау
Владимир Мау
Взлет и падение ректора Мау
Арест ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России Владимира Мау в конце июня 2022 года стал одним из главных событий в российской внутренней политике
Токаев предложил наладить поставки нефти в обход России
Касым-Жомарт Токаев
Токаев предложил наладить поставки нефти в обход России
На фоне рисков приостановки прокачки казахстанской нефти российскими экспортерами президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил «КазМунайГазу» развивать морские перевозки грузов
Авторская колонка
Путеводитель по Домодедовскому ИВС
Ранее я слышал много рассказов о перемещении в изолятор временного содержания из тюрем для участия в нескольких судебных процессах, чтобы исключить длительные этапы. Меня в «Матросской тишине» более двух лет охраняли бойцы отряда специального назначения в беретах и черной униформе
Шестун Александр
Клиенты «Юнистрим» пожаловались на проблемы с денежными переводами за границу
денежные переводы
Клиенты «Юнистрим» пожаловались на проблемы с денежными переводами за границу
На форуме banki.ru появились сообщения о том, что клиенты банка не могут получить денежные переводы из России в Италию, Вьетнам, Сербию, Грузию и другие страны
Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух РСЗО HIMARS, но не в той части Украины, где они находились
война в украине
Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух РСЗО HIMARS, но не в той части Украины, где они находились
Минобороны рапортует об очередном большом успехе российских войск в Украине, но не редко сообщения о боевых успехах российских войск оказывались сильно преувеличенными
Общество
Спрос на антидепрессанты вырос в России на 66%
Спрос на антидепрессанты в России в первом полугодии 2022 года вырос на 66% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 6 млн упаковок
Госдума приняла закон о приравнивании к госизмене перехода на сторону противника в вооруженном конфликте
Госдума
Госдума приняла закон о приравнивании к госизмене перехода на сторону противника в вооруженном конфликте
Госдума приняла в окончательном чтении поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы
Билет в один конец
война в украине
Билет в один конец
Потери поддающихся учету российских вооружений после четырех месяцев войны против Украины находятся на уровнях, с которыми современная Россия никогда не сталкивалась
Министр ответит за «нищебродов»
чиновники
Министр ответит за «нищебродов»
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил провести служебную проверку в отношении регионального министра природных ресурсов и экологии Алексея Кумарькова
Минюст разработал новые правила содержания в СИЗО и колониях
минюст
Минюст разработал новые правила содержания в СИЗО и колониях
Новые правила предполагают, в частности, разрешить принимать душ каждый день беременным и женщинам с маленькими детьми, а также людям с инвалидностью I и II групп
Австрия конфисковала хранилище «Газпрома»
австрия
Австрия конфисковала хранилище «Газпрома»
Власти Австрии приняли решение передать другим поставщикам хранилище Хайдах — второе крупнейшее в Центральной Европе. «Мы ввели принцип „используй или потеряй“», — сообщил канцлер Австрии Карл Нехаммер
Танцевавшая с Путиным экс-глава МИД Австрии уехала из страны из-за угроз
австрия
Танцевавшая с Путиным экс-глава МИД Австрии уехала из страны из-за угроз
Бывшая глава австрийского министерства иностранных дел Карин Кнайсль уехала из Австрии из-за угроз расправы. В мае Кнайсль покинула совет директоров «Роснефти»
Магазины re:Store начали ввозить гаджеты Apple путем «серого» импорта
Apple
Магазины re:Store начали ввозить гаджеты Apple путем «серого» импорта
В фирменных магазинах продается техника, ввезенная до санкций и после - в июне 2022 года. Путем «серого» импорта компаний ввезла смартфоны iPhone и ноутбуки MacBook. Цены на досанкционные и «серые» гаджеты не отличаются
Генпрокуратура пользуется интернетом без блокировок
роскомнадзор
Генпрокуратура пользуется интернетом без блокировок
Адвокат Сергей Бадамшин рассказал, что во время заседания суда выяснилось, что услуги провайдера Генпрокуратуре предоставляет Федеральная служба охраны, поэтому в ведомстве «интернет работает без блокировок Роскомнадзора»
Члены РАН потребовали наказать виновных в смерти ученого Дмитрия Колкера
РАН
Члены РАН потребовали наказать виновных в смерти ученого Дмитрия Колкера
Члены «Клуба 1 июля» — неформального сообщества академиков и членов-корреспондентов РАН — потребовали привлечь к ответственности виновных в смерти ученого Дмитрия Колкера
Авторская колонка
Новый заход
История с вратарём сборной России Иваном Федотовым - совершенно идиотская, но, всё-таки и знак времён. Она показывает, те глупости, которые делаются в России на высшем уровне, вовсе необязательно эпические - вполне могут быть и просто глупости
Сонин Константин
В Ленинградской области нашли тело учредителя подрядчика «Газпрома»
происшествия
В Ленинградской области нашли тело учредителя подрядчика «Газпрома»
Тело Воронова нашли в бассейне коттеджного поселка «Морские террасы», где у него был дом, с огнестрельным ранением головы. Рядом с телом Воронова обнаружили травматический пистолет