В Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
На период действия режима ЧС жителям запретили посещать леса и въезжать в них на машинах, заявили ТАСС в Минсельхозе региона. Исключение составляют жители, охраняющие леса от пожаров
В Хабаровском крае ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
На большей части края установилась жаркая и сухая погода, из-за чего угроза возгораний и количество действующих очагов значительно выросли, отчитались власти.
Как уверил глава региона Михаил Дегтярев, подавляющее большинство возгораний за последние полторы недели возникли вне досягаемости наших пожарных.
«В условиях ограниченных возможностей их тушения из-за отсутствия инфраструктуры мы должны принять взвешенные, но в то же время кардинальные решения по недопущению развития сложившейся ситуации и ее устранению в кратчайшие сроки», — заявил чиновник. По его данным, на территории Тугуро-Чумиканского, Аяно-Майского и Охотского районов зарегистрировано более 150 «термических аномалий» на общей площади более 100 тысяч гектар.
На период действия режима ЧС жителям запретили посещать леса и въезжать в них на машинах, заявили ТАСС в Минсельхозе региона. Исключение составляют жители, охраняющие леса от пожаров и использующие на основании договоров аренды лесные участки. Они могут приезжать на своих автомобилях.
В конце июня режим ЧС из-за лесных пожаров ввели также в Якутии. В Рослесхозе сообщали, что количество лесных пожаров в стране увеличилось на 16% по сравнению с прошлым годом.
25 июня стало известно, что власти приняли решение не тушить пожары в регионах Сибири и на Дальнем Востоке. В Красноярском крае объяснили это «экономической нецелесообразностью». Было принято решение приостановить или прекратить тушение пожаров в Красноярском крае, Якутии, Магаданской области и на Чукотке. Площадь охваченных огнем территорий, которые перестали тушить, достигает 35 800 гектаров (358 квадратных километров).