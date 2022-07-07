Клиенты «Юнистрим» пожаловались на проблемы с денежными переводами за границу
Клиенты платежной системы «Юнистрим» сообщили о проблемах с переводами за границу. На форуме banki.ru появились сообщения о том, что не могут получить денежные переводы из России в Италию, Вьетнам, Сербию, Грузию и другие страны
Клиенты платежной системы «Юнистрим» сообщили о проблемах с переводами за границу. На форуме banki.ru появились сообщения о том, что не могут получить денежные переводы из России в Италию, Вьетнам, Сербию, Грузию и другие страны. Некоторые из пользователей сообщили, что срок ожидания возврата средств после неудавшегося перевода превысил две недели, хотя по закону срок составляет 5 суток, сообщает «КоммерсантЪ».
В «Юнистриме» заявили, что работают в штатном режиме и продолжают выполнять переводы «в ряд стран СНГ, ЕС и Азии». В компании также рассказали, что часть сообщений пользователей о неполученных переводах не соответствуют действительности.
Источники «Коммерсанта» в свою очередь отметили, что задержки с иностранными переводами могут быть прямо или косвенно связаны с санкциями. Ранее в «Юнистримом» перестали сотрудничать белорусские Паритет-банк и «Дабрабыт», узбекистанский «Ипак Уйли», молдавские Energbank, Moldindconbank, Maib, казахстанские Фридом финанс банк и Нурбанк.