Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух РСЗО HIMARS, но не в той части Украины, где они находились
Минобороны рапортует об очередном большом успехе российских войск в Украине, но не редко сообщения о боевых успехах российских войск оказывались сильно преувеличенными
Минобороны рапортует об очередном большом успехе российских войск в Украине. «Интерфакс» пишет: «В районе населенного пункта Малотарановка Донецкой Народной Республики высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены две пусковые установки системы залпового огня HIMARS производства США и два склада боеприпасов к ним», — заявил официальный представитель министерства Игорь Конашенков на брифинге в среду».
«Украинская правда» отмечает, что «никаких доказательств или каких-либо деталей оккупанты не сообщили». Правда, Минобороны опубликовало короткий видеофрагмент, снятый ночью с дрона: ракета попадает в землю недалеко от четырех плохо различимых объектов, похожих на припаркованные автомобили. Ничего напоминающего две установки HIMARS в кадре нет.
Украинское издание «Корреспондент.net», ведущее постоянно обновляемую хронику российского вторжения, в тот же день информирует: «Ночью по Краматорску россияне ударили ракетами, сообщил мэр города Александр Гончаренко. В селе Малотарановка под Краматорском разрушены гаражи частного предприятия, выбиты окна в одном из коммунальных предприятий, жертв нет».
Накануне, во вторник 5 июля, там же появилось сообщение: «Пока что у украинских военных только четыре системы HIMARS, но они демонстрируют максимальную оперативную мобильность, совершая удары по тыловым базам врага по всему фронту. Артиллеристы говорят, что HIMARS уже начинают менять баланс сил».
Сообщение содержит ссылку на репортаж о применении HIMARS, где сказано: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в понедельник показал работу мобильных ракетных артиллерийских систем HIMARS на Запорожском направлении. «Запорожское направление. HIMARS продолжают демилитаризацию российской оккупационной армии», — говорится в сообщении.
На кадрах видны только три пусковых HIMARS, при этом огонь ведут только два, а третий находится в «запасе». Вероятно, еще одна пусковая осталась в другом направлении или находится в резерве».
Таким образом, три из четырех переданных Украине HIMARS в понедельник находились в районе Запорожья, на которое российское наступление ведется с юга, со стороны захваченных районов Запорожской области.
Малотарановка — южный пригород Краматорска, оттуда до Запорожья около 300 км. Территорию между Краматорском и Запорожьем контролирует Украина. Дальность стрельбы теми боеприпасами для HIMARS, которые переданы Украине, — 45 миль (около 72,5 км), то есть обстреливать российские войска на запорожском направлении из района Малотарановки невозможно.
Следовательно, либо как минимум один HIMARS за двое суток перебросили на расстояние почти 300 км в Малотарановку, где его тут же уничтожили вместе с другой установкой, либо сообщение Минобороны не соответствует действительности. Распространенное Минобороны видео говорит в пользу второго.
Сообщения о боевых успехах российских войск в Украине нередко оказывались сильно преувеличенными. Так, в конце июня ведущая телеканала «Россия 1» Ольга Скабеева заявила, что за время «спецоперации» уничтожено около 1000 беспилотников Bayraktar, хотя их произведено всего около 300. Минобороны, впрочем, утверждало, что уничтожены 84 турецких беспилотника, но у Украины их было всего 62.