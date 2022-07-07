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Общество
Иностранные агенты «Росатома»
07 июля 2022, 00:53

Спрос на антидепрессанты вырос в России на 66%

Спрос на антидепрессанты в России в первом полугодии 2022 года вырос на 66% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 6 млн упаковок

Спрос на антидепрессанты вырос в России на 66%

Спрос на антидепрессанты в России в первом полугодии 2022 года вырос на 66% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 6 млн упаковок. Об этом сообщили ТАСС в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы цифровой маркировки «Честный знак»).

«В первом полугодии 2022 года спрос на антидепрессанты в России увеличился на 66% в количественном выражении и составил порядка 6 млн единиц против 3,6 годом ранее. Наибольший рост спроса показали "Сертралин" (+113%), «Флуоксетин» (+90%), «Эсциталопрам» (+79%)», - говорится в сообщении.

Наибольший спрос на антидепрессанты за последние 12 месяцев отмечен в Москве (1,3 тыс. упаковок на 10 тыс. человек), Санкт-Петербурге (1,2 тыс. пачек), Московской области (1,1 тыс.), Калужской области (988) и Ростовской области (975). Наименьшее потребление антидепрессантов зафиксировано в Ненецком автономном округе (141 упаковка), Чечне (90) и Тыве (59), рассказали в ЦРПТ.

По данным аналитиков, всего за шесть месяцев 2022 года россияне потратили на антидепрессанты 3,6 млрд рублей - на 87% больше, чем за аналогичный период прошлого года (1,9 млрд рублей). При этом на рынке сформированы достаточные запасы антидепрессантов - порядка 10 млн упаковок. При сохранении среднемесячного уровня потребления их хватит почти на 10 месяцев, отметили в центре.

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