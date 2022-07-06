Госдума приняла закон о приравнивании к госизмене перехода на сторону противника в вооруженном конфликте
Госдума приняла в окончательном чтении поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы
Госдума приняла в окончательном чтении поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Депутаты решили, что за участие в вооруженном конфликте или военных действиях не в интересах РФ должно грозить от 12 до 20 лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.
Также Госдума предлагает усилить ответственность за шпионаж и госизмену. По действие этой статьи будут подпадать сбор, хранение и передача противнику сведений, которые могут быть использованы против Вооруженных сил РФ. За это будет грозить лишение свободы от 10 до 20 лет.
К госизмене также будет приравниваться переход на сторону противника.
За сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранцем, или иностранной организацией в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ, в случае принятия закона будет грозить лишение свободы на срок от трех до восьми лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.
За публичные призывы к деятельности, угрожающей безопасности государства, предлагается наказывать лишением свободы сроком от двух до четырех лет. Если эти призывы распространяются через СМИ или интернет, срок может вырасти и до пяти лет.
Сегодня завершилась весенняя сессия Госдумы. Первое пленарное заседание осенней сессии запланировано на 13 сентября.