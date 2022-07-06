Камчатского министра проверят на соблюдение этики из-за слов о «саранче нищебродствующих пакетников»
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил провести служебную проверку в отношении регионального министра природных ресурсов и экологии Алексея Кумарькова
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил провести служебную проверку в отношении регионального министра природных ресурсов и экологии Алексея Кумарькова, пишет RTVI . Чиновник резко раскритиковал прилетающих на Камчатку туристов с ограниченным бюджетом и заявил, что полуострову не нужна «саранча нищебродствующих пакетников» (сейчас этот пост в его соцсетях удален).
«Поручил своей администрации провести служебную проверку в отношении Алексея Кумарькова в части соблюдения этики государственного служащего и принять по итогам строгие меры дисциплинарного характера», — написал Солодов в своем телеграм-канале.
Что произошло
1 июля вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Ольга Санаева, выступая в пресс-центре «Парламентской газеты», заявила, что Камчатский край может стать «новым центром притяжения туристов». Так она прокомментировала запуск программы чартерных перелетов из Москвы, состоявшийся в 2022 году.
Санаева обозначила порядок цен на посещение Камчатки: «Это около 45 тысяч рублей, когда уже все включено — и перелет, и проживание, и питание. Я говорю о неделе пребывания и чуть выше. Даже на чартерном рейсе билет туда-обратно стоит около 16 тысяч рублей ...».
Следуя оценкам Санаевой, за вычетом стоимости перелета из указанной суммы на проживание, питание и развлечения туристу должно хватить максимум 29 тысяч рублей на неделю или даже больше.
Эти расчеты вызвали возмущение у краевого министра природных ресурсов и экологии Алексея Кумарькова. Чиновник написал в соцсетях, что цены в последнее время выросли, и он лично ощутил инфляцию на собственном кармане. По оценке главы Минприроды Камчатки, «таких деньжищ» (29 тысяч рублей) на неделю хватит разве что на отель с завтраками в Петропавловске-Камчатском.
«Остальное время вы, желая поесть, будете глотать слюну, глядя на ценники», — предупредил Кумарьков туристов (здесь и далее цитаты по «Кам24»).
Отдохнуть за такие деньги на берегу океана, побывать у горячих источников, попробовать местную кухню, съездить на рыбалку и увидеть китов — вообще нереально, убежден камчатский министр.
По мнению Кумарькова, идея направить на полуостров поток «пакетников» эконом-класса — вредна, так как не принесет пользы экономике и негативно скажется на экологии, поскольку инфраструктура недостаточно развита для приема большого количества отдыхающих, тем более стесненных в финансовом отношении.
«И еще вопрос — а нам, жителям Камчатки, зачем это нужно — чтобы к нам ехали «задешево»? Какой будет толк для экономики и природы Камчатки, если сюда хлынет саранча нищебродствующих пакетников, жмущихся за каждый рубль? Мы решили развить массовый сегмент? А у нас развита для этого инфраструктура? Отличный шанс ничего не заработать, но все окончательно за…ть», — возмутился министр.
Кумарьков отметил, что Санаева сама является учредителем туристической компании (вероятно, речь идет о компании «Анкор»), которая продает туры на Камчатку стоимостью от 72 тысяч рублей на человека в неделю.
На сайте «Анкора» в разделе спецпредложений минимальная стоимость тура на Камчатку продолжительностью восемь дней составляет 76,5 тысячи рублей. Этот тур называется «Главное путешествие на Камчатку» и включает в себя «купание в горячих источниках, прогулки к водопадам и пляжам, сплав с рыбалкой и трекинговый подъем». Самый дешевый вариант предусматривает проживание на базе отдыха «Гелиос» на Паратунском шоссе с питанием «по программе», тур без проживания (только программа) стоит 47 тысяч рублей. Еще один тур «Анкора» на Камчатку — «Вода и пламя», с более активной программой, — длится 10 дней и стоит от 104,5 тысячи рублей (с проживанием в том же «Гелиосе»), а без проживания — 70 тысяч рублей.
Реакция на пост Кумарькова
На региональных форумах Кумарькова многие поддержали, согласившись с тем, что названная Санаевой сумма в 45 тысяч рублей не соответствует действительности.
«Правильно все [Кумарьков] говорит, на 45 [тысяч] тут только просто пожить можно неделю на сухарях и воде», — написал Виктор Олейников из Петропавловска-Камчатского.
«Я думаю, что вполне можно: прилетел, в аэропорту взял один бутерброд с икринкой и следующим рейсом домой», — пошутил пользователь Денис Антонов из столицы региона.
«За такие деньги, которые описывает уважаемая Ольга Санаева, можно прогуляться по окраинам Камчатки, но не увидеть ее сущность. Да и на покушать, боюсь, потратится больше половины. Министр Алексей Кумарьков отчасти и прав! С этим не поспоришь», — утверждает анонимный житель полуострова.
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своем телеграм-канале заявил о недопустимости такого тона, который выбрал для своего поста Кумарьков. По словам главы региона, он был «неприятно удивлен» высказываниями министра и «откровенно хамскими эпитетами по отношению к людям, стремящимся организовать свой отдых по разумным ценам с экономией для семейного бюджета».
«К сожалению, не все руководители еще осознали, что в должностные обязанности входит как раз создание условий для развития туризма, повышение доступности и открытости нашего уникального края», — написал руководитель края, добавив, что поручил провести проверку заявлений Кумарькова на соответствие нормам этики государственного служащего.
Солодов назвал эти заявления «недопустимыми для министра» и «не соответствующими позиции [властей] Камчатского края», чья задача заключается в том, чтобы «сделать Камчатку доступной для каждого жителя России, вне зависимости от его достатка и социального статуса». Глава региона отметил, что субсидирование перелетов, запуск чартерных авиарейсов и развитие сети автомобильных дорог сделало Камчатку более открытой для внутреннего туризма.
С губернатором согласились многие комментаторы, заявившие, что высказывания госчиновника должны быть корректными, обоснованными и сдержанными, поэтому министру «не подобает называть людей нищебродами». При этом некоторые пользователи соцсетей под постом Солодова о проверке в отношении Кумарькова признают правоту министра в том, что «Камчатка не готова к массовому туризму».
Сама Ольга Санаева в разговоре с изданием пояснила, что «ничего не подсчитывала и ничего не оценивала».
«Я рассказала лишь о том, что на Камчатку полетел первый чартер, сформированный туроператором Fun and Sun. А стоимость пакетного тура, включающего перелет, проживание, экскурсионную программу, начинается от 45-50 тыс. рублей. Это не мои подсчеты, это уже свершившийся факт», — сказала она.
Вице-президент РСТ отметила, что на эти деньги люди уже прилетели на Камчатку и будут летать «на протяжении июля-августа, возможно, до сентября».
«Нужно понимать, что когда мы говорим «от», это значит, что есть предложения с такой стоимостью, а есть и выше. Но в любом случае это очень хорошо, что такие предложения появились. Но я, повторюсь, не тот человек, который что-то рассчитывает, я не являюсь туроператором по Камчатке», — заключила Санаева.
Кто такой Алексей Кумарьков
Министр природных ресурсов и экологии Камчатского края занял свой пост в конце ноября 2020 года. Солодов тогда отмечал, что это «одна из самых значимых должностей в правительстве Камчатки». «Все поражения — это зона моей личной ответственности. Буду стараться работать без поражений», — ответил тогда Кумарьков.
Он родился в Новосибирске, окончил Томский политехнический университет по специальности «геоэкология». С Камчаткой было связано первое рабочее место Кумарькова — техник-гидролог отдела инженерной геологии АО «КамчатТИСИЗ» в Петропавловске-Камчатском.
Впоследствии Кумарьков работал в ГУДП «Верхне-Индигирская экспедиция», ГУ Росприроднадзора по ДФО, управлении того же ведомства по Хабаровскому краю, ОАО «КамчатТИСИЗ», ФГУП «КамчатНИРО» и ЗАО «Камголд», а в камчатское министерство природных ресурсов и экологии пришел в 2008 году — и проделал там путь от ведущего специалиста до руководителя.
В августе 2021 года Кумарьков попал в федеральные новости благодаря своему эмоциональному отзыву о поездке в город Петровск-Забайкальский. По итогам посещения этого населенного пункта камчатский министр назвал его «жопой мира».
«Если есть в мире жопа, то это здесь», — подписал чиновник одну из фотографий, сделанных в путешествии.
Через некоторое время, столкнувшись с волной критики в свой адрес, Кумарьков внес корректировки в собственный пост, уточнив, что под словом «жопа» подразумевал только автомобильные дороги Петровска-Забайкальского, которые к тому же оценивал с позиции водителя, а не чиновника.
Он также пообещал впредь использовать в публичных высказываниях слово «ягодицы» вместо слова «жопа» и подчеркнул, что находится в отпуске, а не в рабочей поездке. Про сам город камчатский министр добавил, что это «потрясающе красивое место с красивой природой и тысячелетней историей».
В поддержку Кумарькова тогда выступила телеведущая и блогер Ксения Собчак. «Ушам не верю! Впервые в истории государства чиновник сказал ровно то, что думал. Жаль, что Салтыков-Щедрин не дожил до наших дней. Ему бы история о-о-очень понравилась. Министра, как полагается, местные СМИ захейтили, а жители согласились. А что он должен был сказать, проехав 500 км по гравийной дороге? О… [потрясающий] мюнхенский автобан?!» — написала она в своем телеграм-канале.