Танцевавшая с Путиным экс-глава МИД Австрии уехала из страны из-за угроз
Бывшая глава австрийского министерства иностранных дел Карин Кнайсль уехала из Австрии из-за угроз расправы. В мае Кнайсль покинула совет директоров «Роснефти»
Бывшая глава австрийского министерства иностранных дел Карин Кнайсль уехала из Австрии из-за угроз расправы. Как пишет Washington Post (WP), об этом она сообщила журналисту газеты. В мае Кнайсль покинула совет директоров «Роснефти».
«В сообщениях, адресованных репортеру Washington Post, Кнайсль заявила, что «не дает интервью» и что эмигрировала из Австрии из-за «угроз убийством»», — говорится в материале WP.
В беседе с РИА Новости Кнайсль уточнила, что получала угрозы «постоянно», в связи с чем покинула Австрию «точно не по своей воле».
Чем известна Карин Кнайсль
Карин Кнайсль возглавляла МИД Австрии в 2017—2019 годах, она заняла этот пост по квоте Австрийской партии свободы. В 2016 году «Единая Россия» заключила с этой партией соглашение о взаимодействии и сотрудничестве.
В 2018 году Кнайсль сыграла свадьбу с биржевым инвестором Вольфгангом Майлингером. На торжество в австрийской деревне Гамильц по случаю вступления в брак был приглашен российский президент Владимир Путин. Во время мероприятии глава государства станцевал с невестой. Вместе с Путиным на свадьбу приехали 17 артистов Кубанского казачьего хора. Некоторые австрийские политики тогда раскритиковали Кнайсль за то, что она пригласила на свадьбу российского лидера, и призвали ее подать в отставку.
В конце 2019 года Кнайсль выпустила книгу для детей на русском языке «Принц Евгений: от безвестности к европейскому признанию».
В июне 2021 года Кнайсль вошла в совет директоров «Роснефти» в качестве независимого директора. Ее кандидатуру выдвинуло российское правительство. В мае 2022 года Кнайсль вышла из совета директоров и отказалась от продления своих полномочий на второй срок. Незадолго до этого аналогичное решение приняли экс-канцлер Германии Герхард Шредер и исполнительный директор Nord Stream 2 AG (компания-оператор «Северного потока — 2») Маттиас Варниг. Они занимали должности председателя и заместителя председателя соответственно.
Кнайсль неоднократно призывала к диалогу с Россией на фоне противостояния Москвы и Запада, а также не раз выступала в эфире телеканала RT. При ней Австрия оказалась единственной крупной в ЕС страной, которая не стала высылать российских дипломатов после отравления в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. В 2018 году Кнайсль призывала к сотрудничеству с Россией по Сирии, Йемену и Ирану.
За две недели до начала военной спецоперации на Украине Кнайсль заявила РИА Новости, что Путин в Мюнхенской речи 2007 года был прав, когда говорил об однополярности современного мира.
«На самом деле обо всем, о чем говорил тогда президент Путин, приходится констатировать, что, во-первых, он, к сожалению, был прав, во-вторых, с тех пор все стало еще хуже и сложнее», — резюмировала бывшая глава австрийского МИД.
В начале марта, после начала боевых действий на территории Украины, Кнайсль в интервью газете «Известия» выразила мнение, что страны Европы в переговорах с Россией по безопасности не проявили достаточно дипломатической изобретательности.