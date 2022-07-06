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06 июля 2022, 13:37

Танцевавшая с Путиным экс-глава МИД Австрии уехала из страны из-за угроз

Бывшая глава австрийского министерства иностранных дел Карин Кнайсль уехала из Австрии из-за угроз расправы. В мае Кнайсль покинула совет директоров «Роснефти»

Танцевавшая с Путиным экс-глава МИД Австрии уехала из страны из-за угроз

Бывшая глава австрийского министерства иностранных дел Карин Кнайсль уехала из Австрии из-за угроз расправы. Как пишет Washington Post (WP), об этом она сообщила журналисту газеты. В мае Кнайсль покинула совет директоров «Роснефти».

«В сообщениях, адресованных репортеру Washington Post, Кнайсль заявила, что «не дает интервью» и что эмигрировала из Австрии из-за «угроз убийством»», — говорится в материале WP.

В беседе с РИА Новости Кнайсль уточнила, что получала угрозы «постоянно», в связи с чем покинула Австрию «точно не по своей воле».

Чем известна Карин Кнайсль

Карин Кнайсль возглавляла МИД Австрии в 2017—2019 годах, она заняла этот пост по квоте Австрийской партии свободы. В 2016 году «Единая Россия» заключила с этой партией соглашение о взаимодействии и сотрудничестве.

В 2018 году Кнайсль сыграла свадьбу с биржевым инвестором Вольфгангом Майлингером. На торжество в австрийской деревне Гамильц по случаю вступления в брак был приглашен российский президент Владимир Путин. Во время мероприятии глава государства станцевал с невестой. Вместе с Путиным на свадьбу приехали 17 артистов Кубанского казачьего хора. Некоторые австрийские политики тогда раскритиковали Кнайсль за то, что она пригласила на свадьбу российского лидера, и призвали ее подать в отставку.

В конце 2019 года Кнайсль выпустила книгу для детей на русском языке «Принц Евгений: от безвестности к европейскому признанию».

В июне 2021 года Кнайсль вошла в совет директоров «Роснефти» в качестве независимого директора. Ее кандидатуру выдвинуло российское правительство. В мае 2022 года Кнайсль вышла из совета директоров и отказалась от продления своих полномочий на второй срок. Незадолго до этого аналогичное решение приняли экс-канцлер Германии Герхард Шредер и исполнительный директор Nord Stream 2 AG (компания-оператор «Северного потока — 2») Маттиас Варниг. Они занимали должности председателя и заместителя председателя соответственно.

Кнайсль неоднократно призывала к диалогу с Россией на фоне противостояния Москвы и Запада, а также не раз выступала в эфире телеканала RT. При ней Австрия оказалась единственной крупной в ЕС страной, которая не стала высылать российских дипломатов после отравления в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. В 2018 году Кнайсль призывала к сотрудничеству с Россией по Сирии, Йемену и Ирану.

За две недели до начала военной спецоперации на Украине Кнайсль заявила РИА Новости, что Путин в Мюнхенской речи 2007 года был прав, когда говорил об однополярности современного мира.

«На самом деле обо всем, о чем говорил тогда президент Путин, приходится констатировать, что, во-первых, он, к сожалению, был прав, во-вторых, с тех пор все стало еще хуже и сложнее», — резюмировала бывшая глава австрийского МИД.

В начале марта, после начала боевых действий на территории Украины, Кнайсль в интервью газете «Известия» выразила мнение, что страны Европы в переговорах с Россией по безопасности не проявили достаточно дипломатической изобретательности.

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