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06 июля 2022, 00:14

Члены РАН потребовали наказать виновных в смерти ученого Дмитрия Колкера, отправленного в СИЗО с четвертой стадией рака

Члены «Клуба 1 июля» — неформального сообщества академиков и членов-корреспондентов РАН — потребовали привлечь к ответственности виновных в смерти ученого Дмитрия Колкера

Члены РАН потребовали наказать виновных в смерти ученого Дмитрия Колкера, отправленного в СИЗО с четвертой стадией рака

Члены «Клуба 1 июля» — неформального сообщества академиков и членов-корреспондентов Российской академии наук (РАН) — потребовали привлечь к ответственности виновных в смерти ученого Дмитрия Колкера. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте «Клуба 1 июля».

«„Клуб 1 июля“ выражает решительный протест против действий следственных органов в отношении доктора физико-математических наук Д. Б. Колкера. Он был арестован 30 июня в Новосибирске по обвинению в государственной измене и перевезен в СИЗО Лефортово. Ему вменялось в вину прочтение нескольких лекций для китайских студентов в 2018 году», — говорится в заявлении.

«Клуб 1 июля» подчеркнул, что лекции, которые Колкер читал в Китае, прошли экспертизу, которая подтвердила отсутствие в них сведений, составляющих государственную тайну (к заявлению приложены результаты экспертизы). То, что Колкера поместили в СИЗО с четвертой стадией рака, ученые назвали грубым нарушением «элементарных принципов гуманизма».

Мы возмущены тем, что тяжелобольной человек был помещен под стражу… , и считаем, что порядок расследования дел о государственной измене создает неприемлемо высокие риски для проведения научных работ российскими учеными, в первую очередь по наиболее важным для России научным направлениям.

54-летний ученый из Новосибирска Дмитрий Колкер был арестован 30 июня. Его забрали из клиники, куда он днем раньше поступил в тяжелом состоянии с терминальной стадией рака поджелудочной железы. Колкера перевезли в московское СИЗО «Лефортово». 2 июля он умер в изоляторе. Родственникам сообщили о его смерти официальной телеграммой.

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