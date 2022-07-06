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Иностранные агенты «Росатома»
06 июля 2022, 01:45

Магазины re:Store начали ввозить гаджеты Apple путем «серого» импорта

В фирменных магазинах продается техника, ввезенная до санкций и после - в июне 2022 года. Путем «серого» импорта компаний ввезла смартфоны iPhone и ноутбуки MacBook. Цены на досанкционные и «серые» гаджеты не отличаются

Магазины re:Store начали ввозить гаджеты Apple путем «серого» импорта
Фото: inet-shops.ru

Сеть магазинов re:Store начала ввозить в Россию устройства  производства компании Apple в рамках параллельного импорта.

Представитель группы компаний Inventive Retail Group, которая управляет сетью re:Store, рассказал РИА Новости, что сейчас в фирменных магазинах продается техника, ввезенная до санкций и после - в июне 2022 года. Путем «серого» импорта компаний ввезла смартфоны iPhone и ноутбуки MacBook. Цены на досанкционные и «серые» гаджеты не отличаются.

Напомним, что в марте Apple приостановила поставку своей продукции в Россию из-за спецоперации в Украине. Весной российское правительство официально разрешило поставлять путем параллельного импорта (без разрешения правообладателя) товары, которые попали под санкции.

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