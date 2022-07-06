06 июля 2022, 01:45
Магазины re:Store начали ввозить гаджеты Apple путем «серого» импорта
В фирменных магазинах продается техника, ввезенная до санкций и после - в июне 2022 года. Путем «серого» импорта компаний ввезла смартфоны iPhone и ноутбуки MacBook. Цены на досанкционные и «серые» гаджеты не отличаются
Фото: inet-shops.ru
Сеть магазинов re:Store начала ввозить в Россию устройства производства компании Apple в рамках параллельного импорта.
Представитель группы компаний Inventive Retail Group, которая управляет сетью re:Store, рассказал РИА Новости, что сейчас в фирменных магазинах продается техника, ввезенная до санкций и после - в июне 2022 года. Путем «серого» импорта компаний ввезла смартфоны iPhone и ноутбуки MacBook. Цены на досанкционные и «серые» гаджеты не отличаются.
Напомним, что в марте Apple приостановила поставку своей продукции в Россию из-за спецоперации в Украине. Весной российское правительство официально разрешило поставлять путем параллельного импорта (без разрешения правообладателя) товары, которые попали под санкции.