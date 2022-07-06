Генпрокуратура пользуется интернетом без блокировок Роскомнадзора
Адвокат Сергей Бадамшин рассказал, что во время заседания суда выяснилось, что услуги провайдера Генпрокуратуре предоставляет Федеральная служба охраны, поэтому в ведомстве «интернет работает без блокировок Роскомнадзора»
Сотрудники Генпрокуратуры пользуются интернетом без блокировок, установленных Роскомнадзором. Об этом сообщает «Медуза» (признана иностранным агентом) со ссылкой на документы, обнародованные в Таганском райсуде Москвы в ходе рассмотрения жалобы издания на блокировку своего сайта в России.
Адвокат Сергей Бадамшин рассказал, что во время заседания суда выяснилось, что услуги провайдера Генпрокуратуре предоставляет Федеральная служба охраны (ФСО), поэтому в ведомстве «интернет работает без блокировок Роскомнадзора».
Сайт «Медузы» был заблокирован дважды: 4 марта 2022 года по инициативе Роскомнадзора и 16 марта 2022 года по требованию Генпрокуратуры. При этом прокуроры приняли данное решение уже после мониторинга сайта издания, который к тому времени был заблокирован РКН.