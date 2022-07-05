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05 июля 2022, 18:29

В Ленинградской области нашли тело учредителя подрядчика «Газпрома»

Тело Воронова нашли в бассейне коттеджного поселка «Морские террасы», где у него был дом, с огнестрельным ранением головы. Рядом с телом Воронова обнаружили травматический пистолет

В Ленинградской области нашли тело учредителя подрядчика «Газпрома»

В коттеджном поселке в Ленинградской области нашли тело учредителя компании «Астра-Шиппинг» Юрия Воронова. Об этом со ссылкой на источники сообщают 47news.ru, РЕН ТВ, а также Telegram-канал Baza.

По словам собеседников изданий, тело Воронова нашли в бассейне коттеджного поселка «Морские террасы», где у него был дом, с огнестрельным ранением головы. Рядом с телом Воронова обнаружили травматический пистолет.

По предварительным данным судмедэкспертизы, на которые ссылается 47news.ru, выстрел был произведен в упор. Примерное время смерти — с полуночи до пяти утра 4 июля. Правоохранительные органы сейчас устанавливают, на кого был оформлен пистолет. Портал 47news.ru также указывает, что на записях с камер видеонаблюдения не видно, чтобы кто-то входил в дом или выходил из него.

По данным 47news.ru и Baza, супруга Воронова рассказала полиции, что он уехал за город еще 1 июля, до этого он злоупотреблял спиртным. По ее словам, перед отъездом у него произошел конфликт с деловыми партнерами из-за потери денег.

«Астра-Шиппинг» — транспортно-логистическая компания, которая специализируется на доставке грузов и выполнении строительно-монтажных работ, говорится на сайте предприятия. Анонимный собеседник РЕН ТВ сообщил, что компания специализировалась в том числе на подрядах «Газпрома» в Арктике. Об том, что «Астра-Шиппинг» работала в качестве подрядчика на проектах «Газпрома» в Арктике, также пишет 47news.ru.

В списке клиентов компании значится в том числе «Стройгазмонтаж» — эту структуру «Газпром» выкупил у бизнесмена Аркадия Ротенбега в ноябре 2019 года. По данным СПАРК, в 2020 году «Астра-Шиппинг» показала убыток на 95 млн руб., в 2021-м — убыток на 65 млн руб.

Редакция обратилась за комментарием в следственное управление СК России по Ленинградской области, компанию «Астра-Шиппинг» и в «Газпром».

В январе в Выборгском районе Ленинградской области в коттедже нашли тело топ-менеджера компании «Газпром инвест» Леонида Шульмана. «РИА Новости», 47news.ru и 78.ru сообщали о найденной предсмертной записке. В феврале 47news.ru писал со ссылкой на источники, что в том же поселке мертвым нашли заместителя генерального директора Единого расчетного центра «Газпрома» (казначейство компании) по корпоративной безопасности — Александра Тюлякова. Собеседники издания сообщали о найденной рядом с его телом записке.

В апреле в квартире жилого дома на Университетском проспекте в Москве нашли тела бывшего вице-президента Газпромбанка Владислава Аваева, его супруги и дочери с огнестрельными ранениями. Дверь квартиры с телами была заперта изнутри, правоохранительные органы ведут расследование.

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