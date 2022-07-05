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Политика
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05 июля 2022, 12:05

Си Цзиньпин отказался от приглашения Путина приехать в Россию

Председатель КНР Си Цзиньпин отказался посещать Россию в ответ на приглашение президента РФ Владимира Путина. Своё решение политик объяснил проблемами из-за пандемии коронавируса

Си Цзиньпин отказался от приглашения Путина приехать в Россию

Председатель КНР Си Цзиньпин отказался посещать Россию в ответ на приглашение президента РФ Владимира Путина. Своё решение политик объяснил проблемами из-за пандемии коронавируса.

Лидер КНР Си Цзиньпин отказался приезжать в Россию после получения соответствующего приглашения от президента РФ Владимира Путина. О принятом политиком решении сообщает Radio Free Asia.

15 июня во время телефонного разговора Путин пригласил Си посетить Россию. Председатель КНР отклонил приглашение, заявив, что посетить Россию в ближайшее время будет проблематично из-за пандемии коронавируса.

Путин направил лидеру КНР официальное приглашение в соответствии с принятой дипломатической практикой в ответ на поступившее из Китая приглашение посетить Олимпийские игры в Пекине. Японская газета Radio Free Asia сообщает, что президент РФ рассчитывает использовать визит Си Цзиньпина, чтобы избежать дальнейшего ухудшения отношений с Европой и США.

Путин и Си Цзиньпин во время телефонных переговоров выразили готовность расширить взаимодействие в финансовой, промышленной и энергетических сферах. Соответствующее сообщение появилось на сайте Кремля. Сотрудничество будет налаживаться в условиях санкционного давления Запада. Во время разговора также был поднят вопрос развития военных и военно-технических связей. Координация с Москвой также будет укрепляться в крупных международных и региональных организациях.

Как отметил китайский лидер, его страна готова оказывать России взаимную поддержку по вопросам суверенитета и безопасности. В разговоре с российским лидером Си Цзиньпин заявил всесторонней ответственности в вопросе урегулирования ситуации на Украине. Он призвал каждую из сторон занять ответственную позицию и поспособствовать правильному урегулированию сложившейся ситуации.

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