Вслед за пионерией в России возродят пионерские лагеря
Новое всероссийское движение для детей и молодежи собирается стать оператором детского отдыха и может стать его ведущим организатором в стране
Новое всероссийское движение для детей и молодежи собирается стать оператором детского отдыха и может стать его ведущим организатором в стране, сообщил заместитель руководителя Росмолодежи Дамир Фаттахов.
Государство намерено передать объединению в собственность детские лагеря и бывшие дома пионеров. Соответствующий законопроект 5 июля будет рассмотрен во втором чтении в Госдуме.
Члены движения будут иметь преимущество при распределении путевок в лагерь, но попасть туда смогут и обычные дети.
Фаттахов отметил, что это будет не совсем пионерия, потому что полностью возродить ее не получится. «Социология, которую мы видим после начала обсуждений движения, показывает, что к пионерии у людей достаточно позитивное отношение. Однако точная копия сегодня не предполагается», — сказал он.
Однако многие ее черты напоминают советское детское движение: атрибуты, символы, кричалки, свод правил, активная внеклассная деятельность, нацеленность на формирование личности, чувства патриотизма, традиционных ценностей. О том, что новое движение станет преемником пионерии, говорил и лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Ячейки организации появятся в каждой школе, но принудительного членства не будет. Ожидается, что в объединение вступит до 18 млн несовершеннолетних, но возможно и больше. «Хотелось бы занять социально полезной деятельностью максимальное количество детей», — уточнил замглавы Росмолодежи.
Законопроект «О российском движении детей и молодежи» был внесен в Думу 19 мая, в день столетия пионерской организации. В пояснительной записке говорилось, что закон призван содействовать «проведению государственной политики в интересах детей и молодежи», «участию [государства] в воспитании детей, их профессиональной ориентации, организации досуга».