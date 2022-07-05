Добровольцев для войны с Украиной собирают по колониям
Российским заключенным пообещали амнистию и 200 тысяч рублей за согласие отправиться на войну против Украины в составе ЧВК Вагнера. Уточняется, что вербовщики приехали ИК-7 «Яблоневка» и ИК-6 «Обухово» в Санкт-Петербурге
Российским заключенным пообещали амнистию и 200 тысяч рублей за согласие отправиться на войну против Украины в составе ЧВК Вагнера. Об этом пишут «Важные истории» со ссылкой на родственников осужденных.
Уточняется, что вербовщики приехали ИК-7 «Яблоневка» и ИК-6 «Обухово» в Санкт-Петербурге. Они выступали перед заключенными и призывали «защищать Родину», а затем собрали старшин — зэков, которые помогают сотрудникам колонии руководить отрядами, после чего те начали проводить агитацию.
Источники издания отметили, что осужденным предложили поехать в Донбасс. Отправку планировали оформить как этап и довезти до границы под конвоем. За полгода службы «добровольцу» пообещали амнистию и 200 тысяч рублей, если он вернется живым. В случае гибели — 5 миллионов семье. Однако отмечалось, что на бумаге договоренность зафиксирована не будет.
Моему родственнику говорили так: «Там нацистов очень сложно обнаруживать, и они очень хорошо подготовлены. Вы будете идти в авангарде, помогать обнаруживать нацистов, поэтому вернутся далеко не все». Сначала говорили, что вернутся около 20%. Потом — что почти никто не вернется.
Собеседники «Важных историй» утверждают, что ехать на войну вызвались 200 заключенных, но в итоге записали около 40. При этом их проверили на полиграфе.
Вербует людей ЧВК Вагнера — старшины говорят об этом напрямую. Источники издания отмечают, что большое количество желающих отправиться в Донбасс и в колониях Нижнего Новгорода. Один из заключенных сумел связаться с «Вагнером» и предложил себя в качестве добровольца. Ему ответили, что приедут в колонию «в течение месяца».
«Важным историям» удалось поговорить с родственниками заключенного «Яблоневки», который согласился поехать на войну. Он пояснил, что сделал это в надежде на снятие судимости. Кроме того, в ЧВК пообещали «обеспечить его работой», если он захочет продолжить службу по истечении полугода.
По информации издания, «Яблоневка» стала первой колонией Петербурга, где «вагнеровцы» устраивали агитацию. Также вербовщики приезжали в «Обухово» (ИК-6) и собирались в «Форносово» (ИК-4).
Говорят, что отправляют без жетонов и паспортов. Как именно они решают, кому делать такое предложение, не понятно. Вроде как сначала уговаривают тех, кто служил в армии. При этом зовут не тех, кому сидеть лет по 20, а, например, молодого человека, которому до ПТР осталось несколько месяцев.
При этом некоторые одни родственники рассказали, что их близкого приглашали служить; другие — что восстанавливать инфраструктуру.
Начальник «Яблоневки» Александр Рулев заявил, что «впервые слышит» о вербовке. Комментируя этап, он отметил, что этапировать заключенных если и будут, то «согласно плану».