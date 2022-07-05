Российские пассажиры могут лишиться компенсаций в случае авиапроисшествий и катастроф
Российская перестраховочная компания РНПК (дочерняя компания Центробанка) перестала считать страховым случаем авиапроисшествия, связанные с некачественным обслуживанием или ремонтом самолетов
Российская перестраховочная компания РНПК (дочерняя компания Центробанка) перестала считать страховым случаем авиапроисшествия, связанные с некачественным обслуживанием или ремонтом самолетов.
После того, как авиастроительные корпорации Airbus и Boeing приостановили техническое обслуживание российских самолетов и поставку запчастей в рамках санкций, РНПК отказалась покрывать риски авиакомпаний, пишет «КоммерсантЪ».
Летом у многих российских перевозчиков вышел срок ежегодного перезаключения договоров, а при переоформлении некоторые страховые случаи из документов стали «исчезать». Так, сначала из контракта пропало покрытие рисков ареста и конфискации воздушных суден, а затем исчезли происшествия, ставшие следствием некачественного обслуживания или ремонта воздушных судов.
Юристы отмечают, что в случае серьезных авиапроисшествий или катастроф проблема может привести к многолетним спорам по возмещению убытков и коснется в том числе выплат пассажирам. Фактически сейчас всю ответственность за безопасность переложили на авиакомпании, которые могут столкнуться с огромными убытками, если часть инцидентов будут признаваться нестраховыми.