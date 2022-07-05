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Спорт
Треть жителей России являются «тихими алкоголиками»
05 июля 2022, 00:35

Система оформления «паспортов болельщика» дала сбой в первый день работы

Система оформления «паспортов болельщика» (Fan ID) дала сбой в первый же день работы. По данным издания «Чемпионат», портал «Госуслуг» отклоняет все поступающие заявки на оформление документа

Система оформления «паспортов болельщика» дала сбой в первый день работы
Фото: lyubimiigorod.ru

Система оформления «паспортов болельщика» (Fan ID) дала сбой в первый же день работы. По данным издания «Чемпионат», портал «Госуслуг» отклоняет все поступающие заявки на оформление документа.

С такой проблемой столкнулись как болельщики, так и журналисты. При этом большинство заявителей не имело каких-либо причин для отказа в получении Fan ID.

В Министерстве цифрового развития заявили, что сбой в работе системы оформления Fan ID произошел по вине болельщиков, которые загружают фотографии ненадлежащего качества. В целом же сервис работает в штатном режиме.

«Пользователи, у которых не получилось с первого раза загрузить данные, получат разъяснения в личном кабинете или на электронную почту о порядке действий», — заявили в ведомстве.

Напомним, что Fan ID необходим для посещения футбольных матчей Российской премьер-лиги на стадионах в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи. До конца года к системе подключатся остальные города.

Фанаты 15 клубов РПЛ заявили о намерении бойкотировать матчи национального чемпионата до отмены закона.

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