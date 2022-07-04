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Общество
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04 июля 2022, 20:47

В Якутии для тушения пожаров вызвали искусственные дожди

Сразу в нескольких регионах Сибири и Дальнего Востока идёт борьба с природными пожарами. Самая сложная ситуация сейчас в Якутии. Распространению огня способствует жаркая и ветреная погода

В Якутии для тушения пожаров вызвали искусственные дожди

Сразу в нескольких регионах Сибири и Дальнего Востока идёт борьба с природными пожарами. Самая сложная ситуация сейчас в Якутии. Распространению огня способствует жаркая и ветреная погода. На помощь переброшены парашютисты-десантники из других регионов. На Сахалине спасатели оперативно взяли под контроль крупное возгорание.

На юге Сахалина зафиксировано сразу два возгорания за выходные. К утру понедельника в Анивском районе спасателям удалось потушить огонь. В Тымовском районе пожарные службы продолжают работать. Всего за последние сутки в нескольких регионах страны потушили 71 природный пожар. По данным Авиалесоохраны, борьба с огнём идёт на площади больше 30 тысяч гектаров. Режим ЧС действует в шести регионах Дальнего Востока и Сибири.

Сложнее всего сейчас ситуация в Якутии. В регионе жара и ветер, потому огонь молниеносно перекидывается с дерева на дерево. Сейчас горит больше 11 тысяч гектаров леса. На помощь якутским пожарным пришли коллеги из Бурятии и Забайкалья - в регион перебросили дополнительные подразделения парашютистов-десантников.

«Местность захламлённая, очень много работы. Вода местами. Хватает, но бывает, что в промежутках и нет, приходится далековато ходить за ней, но справляемся», - говорит парашютист-пожарный Амурского авиаотделения ПДПС ФБУ "Авиалесоохрана" Виктор Шатилин.

Всего в регионе сейчас пожары тушат 400 человек. На западе Якутии для прокладки минерализованных полос применяют взрывные работы, а на востоке искусственно вызывают дожди.

«Проходит у нас анализ, в какое время, когда находится облачность, пригодная для воздействия, чтобы именно осадки упали на пожары, а не мимо», - говорит заместитель начальника летно-производственной службы ФБУ «Авиалесоохрана» Олег Нетягин.

На севере Иркутской области спасателям удалось ликвидировать крупный пожар в лесотундре, с которым боролись больше двух недель. Всего за прошедшие сутки в регионе потушили 9 очагов. Горят леса и в Хабаровском крае, Амурской и Магаданской областях, а также в республике Тыва. По данным авиалесохраны, подавляющее большинство возгораний начинаются в местах, куда не заходит человек: основная причина лесных пожаров - грозы.

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