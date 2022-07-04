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04 июля 2022, 14:01

В ПАСЕ призвали освободить Александра Шестуна

Освободить 478 политзаключённых призвала Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) власти Российской Федерацию, основываясь на списках, подготовленных российскими правозащитниками

В ПАСЕ призвали освободить Александра Шестуна

Освободить 478 политзаключённых призвала Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) власти Российской Федерацию, основываясь на списках, подготовленных российскими правозащитниками. Речь идёт о 87 гражданах строго политзаключённых и о 360, лишённых свободы по религиозным мотивам.

Доклад для Парламентской ассамблеи о политзаключённых в нашей стране готовился последние два года представительницей Исландии Торхильдур Сунной Эварсдоттир.

В документе, обнародованном ПАСЕ, говорится: «Парламентская Ассамблея потрясена большим и растущим числом политических заключённых в Российской Федерации и систематическими репрессиями против всех без исключения противников нынешних властей».

В списке преследуемых в России политиков, указанных в резолюции ПАСЕ, есть имя и экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна, который который весной 2021 года был признан политзаключённым.

Как доклад, так и резолюция ПАСЕ в оценках численности политзаключённых в России опираются на списки, которые ранее вёл крупнейший правозащитный центр «Моемориал» (признан минюстом РФ иноагентом), а сейчас ведут участники проекта «Поддержка политзаключённых. Мемориал».

В документе, адресованном руководству России, Парламентская ассамблея призывает «...пересмотреть дела всех лиц, фигурирующих в регулярно обновляемых списках политических заключённых, в том числе заключенных по религиозным мотивам и освободить лиц, признанных политическими заключёнными...», а также «...до их освобождения или повторного рассмотрения их дел обеспечить полное соблюдение их прав, в том числе путём соблюдения запрета на пытки и бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание и обеспечения права на доступ к необходимой медицинской помощи в целях надлежащего обеспечения их здоровья и благополучия».

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