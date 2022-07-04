В ПАСЕ призвали освободить Александра Шестуна
Освободить 478 политзаключённых призвала Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) власти Российской Федерацию, основываясь на списках, подготовленных российскими правозащитниками
Освободить 478 политзаключённых призвала Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) власти Российской Федерацию, основываясь на списках, подготовленных российскими правозащитниками. Речь идёт о 87 гражданах строго политзаключённых и о 360, лишённых свободы по религиозным мотивам.
Доклад для Парламентской ассамблеи о политзаключённых в нашей стране готовился последние два года представительницей Исландии Торхильдур Сунной Эварсдоттир.
В документе, обнародованном ПАСЕ, говорится: «Парламентская Ассамблея потрясена большим и растущим числом политических заключённых в Российской Федерации и систематическими репрессиями против всех без исключения противников нынешних властей».
В списке преследуемых в России политиков, указанных в резолюции ПАСЕ, есть имя и экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна, который который весной 2021 года был признан политзаключённым.
Как доклад, так и резолюция ПАСЕ в оценках численности политзаключённых в России опираются на списки, которые ранее вёл крупнейший правозащитный центр «Моемориал» (признан минюстом РФ иноагентом), а сейчас ведут участники проекта «Поддержка политзаключённых. Мемориал».
В документе, адресованном руководству России, Парламентская ассамблея призывает «...пересмотреть дела всех лиц, фигурирующих в регулярно обновляемых списках политических заключённых, в том числе заключенных по религиозным мотивам и освободить лиц, признанных политическими заключёнными...», а также «...до их освобождения или повторного рассмотрения их дел обеспечить полное соблюдение их прав, в том числе путём соблюдения запрета на пытки и бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание и обеспечения права на доступ к необходимой медицинской помощи в целях надлежащего обеспечения их здоровья и благополучия».