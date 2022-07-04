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04 июля 2022, 12:47

В Кремле назвали смерть больного раком ученого Колкера «прерогативой следствия и суда»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировал смерть новосибирского ученого Дмитрия Колкера, у которого была четвертая стадия рака

В Кремле назвали смерть больного раком ученого Колкера «прерогативой следствия и суда»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировал смерть новосибирского ученого Дмитрия Колкера, у которого была четвертая стадия рака. Ученый умер 2 июля в больнице, откуда его привезли из СИЗО. По словам господина Пескова, произошедшее является «прерогативой следствия и суда».

В ходе брифинга Дмитрия Пескова попросили прокомментировать смерть ученого и спросили, допустимо ли арестовывать человека со смертельной болезнью в последней стадии. «Это прерогатива следствия и суда. Мы ни коим образом не можем комментировать»,— сказал господин Песков.

Об аресте заведующего лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета Дмитрия Колкера по делу о госизмене стало известно 1 июля. Сотрудники Федеральной службы безопасности забрали 54-летнего Дмитрия Колкера прямо из больницы, где он проходил лечение от рака поджелудочной железы. Он должен был оставаться под стражей до 29 августа. Его сын получил телеграмму о смерти ученого 3 июля. Как следует из телеграммы, Дмитрий Колкер был госпитализирован из СИЗО в больницу, где скончался ночью 2 июля.

По данным «Тайга.инфо», дело ученого может быть связано с преследованием научного руководителя Института лазерной физики Сибирского отделения РАН Сергея Багаева, которому вменяют мошенничество в особо крупном размере на 2 млн руб. Дмитрий Колкер числился научным сотрудником этого института. Сын ученого говорил, что Дмитрия Колкера «обвинили в том, что он предоставил Китайской Народной Республике данные, содержащие государственную тайну».

2 июля стало известно об аресте по делу о госизмене другого ученого — главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН Анатолия Маслова. Научный руководитель ИТПМ СО РАН Василий Фомин сообщил , что Анатолий Маслов работал с учеными из Китая, США и Германии.

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