В Кремле назвали смерть больного раком ученого Колкера «прерогативой следствия и суда»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировал смерть новосибирского ученого Дмитрия Колкера, у которого была четвертая стадия рака
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировал смерть новосибирского ученого Дмитрия Колкера, у которого была четвертая стадия рака. Ученый умер 2 июля в больнице, откуда его привезли из СИЗО. По словам господина Пескова, произошедшее является «прерогативой следствия и суда».
В ходе брифинга Дмитрия Пескова попросили прокомментировать смерть ученого и спросили, допустимо ли арестовывать человека со смертельной болезнью в последней стадии. «Это прерогатива следствия и суда. Мы ни коим образом не можем комментировать»,— сказал господин Песков.
Об аресте заведующего лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета Дмитрия Колкера по делу о госизмене стало известно 1 июля. Сотрудники Федеральной службы безопасности забрали 54-летнего Дмитрия Колкера прямо из больницы, где он проходил лечение от рака поджелудочной железы. Он должен был оставаться под стражей до 29 августа. Его сын получил телеграмму о смерти ученого 3 июля. Как следует из телеграммы, Дмитрий Колкер был госпитализирован из СИЗО в больницу, где скончался ночью 2 июля.
По данным «Тайга.инфо», дело ученого может быть связано с преследованием научного руководителя Института лазерной физики Сибирского отделения РАН Сергея Багаева, которому вменяют мошенничество в особо крупном размере на 2 млн руб. Дмитрий Колкер числился научным сотрудником этого института. Сын ученого говорил, что Дмитрия Колкера «обвинили в том, что он предоставил Китайской Народной Республике данные, содержащие государственную тайну».
2 июля стало известно об аресте по делу о госизмене другого ученого — главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН Анатолия Маслова. Научный руководитель ИТПМ СО РАН Василий Фомин сообщил , что Анатолий Маслов работал с учеными из Китая, США и Германии.