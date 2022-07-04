04 июля 2022, 02:12
В Египте в результате нападения акулы скончалась вторая туристка
Тело туристки из Румынии обнаружили около курорта Сахл-Хашиш через несколько часов после первого нападения акулы. Тогда погибла 68-летняя гражданка Австрии. Женщина лишилась руки и ноги, а позже скончалась в больнице
Фото: ryazan.life
В Египте еще одна туристка погибла в результате нападения акулы. Инцидент произошел в окрестностях Хургады.
По данным Sky News, тело туристки из Румынии обнаружили около курорта Сахл-Хашиш через несколько часов после первого нападения акулы. Тогда погибла 68-летняя гражданка Австрии. Женщина лишилась руки и ноги, а позже скончалась в больнице,
Оба инцидента произошли 1 июля в пределах 600 метров друг от друга.
Местные власти в связи с происшествием на трое суток запретили купание, рыбалку и занятие водными видами спорта во всем районе от Сахл-Хашиш до бухты Макади-Бэй.