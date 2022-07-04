04 июля 2022, 00:45
«Прощальная» распродажа товаров IKEA стартует 5 июля
В компании сообщили, что распродажа будет длиться до полного опустошения складов. Купить товары можно будет только в интернет-магазине, однако зону доставки ограничат городами, где есть фирменные магазины сети
Фото: Яндекс Дзен
Распродажа товаров IKEA, которая ранее объявила об окончательном уходе из России, стартует 5 июля.
В компании сообщили, что распродажа будет длиться до полного опустошения складов. Купить товары можно будет только в интернет-магазине, однако зону доставки ограничат городами, где есть фирменные магазины сети. Услуга сборки будет недоступна.
В IKEA уточнили, что товары могут получить жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Ростова-на-Дону, Самары, Уфы и прилегающих к ним территорий.
Ранее сообщалось, что 1 июля в IKEA стартовала закрытая распродажа товаров для сотрудников компании.