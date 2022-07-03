В Финляндии задумались о размещении базы НАТО на границе с Россией
Мэр финского города Лаппеенранта Киммо Ярва рассказал о готовности при поручении правительства разместить базу НАТО в местном аэропорту в Южной Карелии
Мэр финского города Лаппеенранта Киммо Ярва рассказал о готовности при поручении правительства разместить базу НАТО в местном аэропорту в Южной Карелии. Так, он хочет извлечь пользу от вступления страны в североатлантический альянс.
По его словам, такая мысль пришла ему во время дискуссии о вступлении Финляндии в НАТО. Мэр сообщает, что Лаппеенранта планирует извлечь максимальную выгоду от вступления республики в военный блок. Так, в городе надеются, что в Южную Карелию придут инвестиции, а у местного бизнеса будет чувствовать безопасность и уверенность. Информацию передает финская государственная телерадиокомпания Yle.
По словам Ярвы, идею создания базы НАТО подкрепляет факт, «что Южная Карелия находится на границе Европы и России».
29 июня по итогам саммита в Мадриде НАТО пригласил войти в состав альянса Финляндию и Швецию. Соответствующий документ о присоединении будет подписан 5 июля. Согласно договору, «вступление Финляндии и Швеции укрепит их безопасность, сделает НАТО сильнее».
В середине мая на решение Финляндии вступить в военный блок отреагировал президент России Владимир Путин. По его мнению, страна «создает проблемы на пустом месте». «Расширение военной инфраструктуры на эту территорию, безусловно, вызовет нашу ответную реакцию», — подчеркнул он.