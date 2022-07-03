03 июля 2022, 14:46
Данные клиентов сервиса Туту.ру попали в открытый доступ
Telegram-канал «Утечки информации» сообщает, что утечка затронула покупателей билетов на автобус. В базе попали имена и фамилии, мобильные телефоны и адреса электронной почты пассажиров
Фото: fishki.net
В интернете в открытом доступе появились данные клиентов популярного сервиса заказа билетов Туту.ру.
Telegram-канал «Утечки информации» сообщает, что утечка затронула покупателей билетов на автобус. В базе попали имена и фамилии, мобильные телефоны и адреса электронной почты пассажиров.
В Туту.ру подтвердили утечку и сообщили, что платежные данные клиентов скомпрометированы не были. В компании также добавили, что с 24 февраля сервис регулярно подвергался DDoS-атакам.
«Начиная с 24 февраля Туту.ру, как и многие крупные российские интернет-сервисы, был выбран в качестве объекта постоянных направленных и распределенных атак», — сообщили РБК в компании.