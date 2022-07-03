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03 июля 2022, 14:46

Данные клиентов сервиса Туту.ру попали в открытый доступ

Telegram-канал «Утечки информации» сообщает, что утечка затронула покупателей билетов на автобус. В базе попали имена и фамилии, мобильные телефоны и адреса электронной почты пассажиров

Данные клиентов сервиса Туту.ру попали в открытый доступ
Фото: fishki.net

В интернете в открытом доступе появились данные клиентов популярного сервиса заказа билетов Туту.ру.

Telegram-канал «Утечки информации» сообщает, что утечка затронула покупателей билетов на автобус. В базе попали имена и фамилии, мобильные телефоны и адреса электронной почты пассажиров.

В Туту.ру подтвердили утечку и сообщили, что платежные данные клиентов скомпрометированы не были. В компании также добавили, что с 24 февраля сервис регулярно подвергался DDoS-атакам.

«Начиная с 24 февраля Туту.ру, как и многие крупные российские интернет-сервисы, был выбран в качестве объекта постоянных направленных и распределенных атак», — сообщили РБК в компании.

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