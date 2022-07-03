В «Лефортово» скончался ученый Дмитрий Колкер. Его арестовали, несмотря на 4-ю стадию рака
В московском СИЗО «Лефортово» скончался заведующий лабораторией квантовых оптических технологий физического факультета НГУ Дмитрий Колкер. Он был арестован по обвинению в государственной измене
В московском СИЗО «Лефортово» скончался заведующий лабораторией квантовых оптических технологий физического факультета НГУ Дмитрий Колкер. Он был арестован по обвинению в государственной измене.
В СИЗО 54-летнего ученого арестовали, несмотря на последнюю стадию рака. Перед этим он отказался давать показания против научного руководителя Института лазерной физики Сибирского отделения РАН Сергея Багаева и директора этого института Алексея Тайченачева, сообщает The Insider (издание признано инагентом) со ссылкой на сына Колкера Максима.
Позже Дмитрия Колкера обвинили в передаче Китаю сведений, содержащих гостайну.
Максим Колкер также рассказал журналистам, что в последние несколько лет сотрудники ФСБ проявляют пристальное внимание к ученым из Новосибирска. Ранее стало известно об аресте по обвинению с госизмене главного научного сотрудника Института теоретический и прикладной механики Сибирского отделения РАН Анатолия Маслова. По данным издания Academ.info, ученого обвиняют в передаче Китаю данных, связанных с гиперзвуком.