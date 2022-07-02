75-летнего ученого из Новосибирска арестовали по обвинению в передаче сведений Китаю
В Новосибирске по обвинению в государственной измене арестовали 75-летнего главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения РАН Анатолия Маслова
В Новосибирске по обвинению в государственной измене арестовали 75-летнего главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения РАН Анатолия Маслова.
Издание Academ.info со ссылкой на источник в СО РАН сообщает, что Анатолия Маслова задержали еще в понедельник, 27 июня. Сейчас он находится в московском СИЗО «Лефортово». В этом изоляторе по обвинению в госизмене также находится коллега Маслова Дмитрий Колкер. Его силовики забрали из больницы, несмотря на последнюю стадию рака. Ученого
Ученый является специалистом в области динамики вязкого газа. По предварительным данным, его обвиняют в передаче Китаю данных, связанных с гиперзвуком.
Коллега арестованного, бывший директор института, а ныне научный руководитель ИТПМ СО РАН, академик Василий Фомин рассказал «Московскому комсомольцу», что в свое время правительство России всех заставляло сотрудничать с иностранными учеными. В частности, Маслов работал с американским «Боингом», и с китайцами, и с немцами. «А теперь ученые, получается, стали виноваты», - отметил Фомин.