02 июля 2022, 15:49
На египетском курорте туристка погибла в результате нападения акулы
В генконсульстве России в Египте сообщили, что 68-летняя гражданка Австрии лишилась руки и ноги. Позже она скончалась в больнице от болевого шока
Фото: tourdom.ru
На египетском курорте Хургада акула напала на 68-летнюю туристку. Инцидент произошел недалеко от берега в бухте в районе курорта Сахл-Хашиш.
В генконсульстве России в Египте сообщили, что 68-летняя гражданка Австрии лишилась руки и ноги. Позже она скончалась в больнице от болевого шока.
В связи с инцидентом власти Хургады за трое суток запретили купание, рыбалку и водные виды спорта от района Сахл-Хашиш до бухты Макади-Бэй.
В последний раз инциденты с акулами в Красном море были зафиксированы в 2010 году в районе курорта Шарм-эль-Шейх. Тогда в результате нескольких нападений погибла гражданка Германии, пострадали трое россиян и один украинец.