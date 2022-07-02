Меню
В мире
Треть жителей России являются «тихими алкоголиками»
02 июля 2022, 15:49

На египетском курорте туристка погибла в результате нападения акулы

В генконсульстве России в Египте сообщили, что 68-летняя гражданка Австрии лишилась руки и ноги. Позже она скончалась в больнице от болевого шока

На египетском курорте туристка погибла в результате нападения акулы
Фото: tourdom.ru

На египетском курорте Хургада акула напала на 68-летнюю туристку. Инцидент произошел недалеко от берега в бухте в районе курорта Сахл-Хашиш.

В генконсульстве России в Египте сообщили, что 68-летняя гражданка Австрии лишилась руки и ноги. Позже она скончалась в больнице от болевого шока.

В связи с инцидентом власти Хургады за трое суток запретили купание, рыбалку и водные виды спорта от района Сахл-Хашиш до бухты Макади-Бэй.

В последний раз инциденты с акулами в Красном море были зафиксированы в 2010 году в районе курорта Шарм-эль-Шейх. Тогда в результате нескольких нападений погибла гражданка Германии, пострадали трое россиян и один украинец.

 

Материалы по теме
Минтуризма Египта массово проверяет отели на соответствие количеству «звезд»
Власти Египта ввели обязательное тестирование туристов на коронавирус при въезде в страну
На Кипре обнаружили тела пропавших 17 ноября двух россиянок
Сейчас на главной
Россияне стали меньше есть
продуктовая корзина
Россияне стали меньше есть
После панической скупки гречки и гаджетов в первые недели войны россияне все меньше тратят в магазинах и оборот розничной торговли в стране резко сокращается второй месяц подряд
Правительство обяжет бизнес работать на фронт
госзаказ
Правительство обяжет бизнес работать на фронт
Правительство внесло в Госдуму законопроект, позволяющий кабмину принудить бизнесменов выполнять госзаказы для «контртеррористических и иных операций» за пределами России
Новые купюры не проходят в банкоматы
банкноты
Новые купюры не проходят в банкоматы
Зампред ЦБ Сергей Белов 30 июня объявил о введении в обращение в России новой банкноты номиналом 100 руб. Но участники финансового рынка уверены, что россияне еще не скоро увидят эти купюры в обращении
Известного новосибирского ученого забрали из больницы по делу о ﻿«госизмене»
ученые
Известного новосибирского ученого забрали из больницы по делу о ﻿«госизмене»
Дмитрия Колкера задержали сотрудники ФСБ по уголовному делу о «госизмене». 54-летнего мужчину, у которого онкологическое заболевание, забрали прямо из больницы
Суд в Петербурге запретил ссылку на серию мультика Happy Tree Friends
запрещенная информация
Суд в Петербурге запретил ссылку на серию мультика Happy Tree Friends
Кировский районный суд Петербурга признал запрещенной серию Friday the 13th мультика Happy Tree Friends, опубликованную на YouTube. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов
Российских запасов самолетной и другой транспортной техники хватит на 3–4 года
авиарынок
Российских запасов самолетной и другой транспортной техники хватит на 3–4 года
Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов прокомментировал ситуацию с нехваткой авиадеталей в стране
В России с 1 июля коммунальные тарифы вырастут в среднем на 4%
ЖКХ
В России с 1 июля коммунальные тарифы вырастут в среднем на 4%
Больше всего коммуналка подорожает в Чеченской республике (6,5%), Санкт-Петербурге (6,3%), в Севастополе, Крыму и Татарстане (6,2%). В Москве, Дагестане и Якутии услуги ЖКХ подорожают на 6%
Власти США заморозили активы Сулеймана Керимова на миллиард долларов
Сулейман Керимов
Власти США заморозили активы Сулеймана Керимова на миллиард долларов
Минфин США заморозил активы, связанные с сенатором и миллиардером Сулейманом Керимовым, общей стоимостью миллиард долларов. Бизнесмен попал в санкционный список еще в 2018 году
ЦБ увеличил лимит переводов физлиц за рубеж до $1 млн в месяц
банк россии
ЦБ увеличил лимит переводов физлиц за рубеж до $1 млн в месяц
Банк России с 1 июля увеличивает лимит на переводы физических лиц за рубеж с нынешних $150 тыс. в месяц до $1 млн в месяц. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора
Общество
Многие победы российской армии в Украине достигаются за счет арифметических и географических фальсификаций
С начала своего вторжения в Украину Россия сбила 88 процентов вертолётов, 108 процентов самолётов и 135 процентов беспилотников Bayraktar
Госдума приняла закон о внесудебном закрытии СМИ за «фейки» и «неуважение к государству»
СМИ
Госдума приняла закон о внесудебном закрытии СМИ за «фейки» и «неуважение к государству»
Госдума в третьем чтении приняла законопроект о внесудебном закрытии СМИ за «фейки», «неуважение к власти», «дискредитацию армии» и призывы к санкциям
В Приамурье 19 вагонов сошли с ж/д-путей. Ответственность за диверсию взяли на себя антивоенные активисты
происшествия
В Приамурье 19 вагонов сошли с ж/д-путей. Ответственность за диверсию взяли на себя антивоенные активисты
Из-за аварии, случившейся 29 июня, был нарушен габарит соседнего пути и повреждена опора контактной сети. Пострадавших нет. На место выехали следователи
Афера на 2 миллиарда
ЦППК
Афера на 2 миллиарда
Российские железные дороги уже сложно считать государственными. В последние годы госкорпорация РЖД активно распродает наиболее прибыльные активы. Среди них — «Центральная пригородная пассажирская компания», которая управляет электричками в Москве и нескольких регионах центральной России
Покупай и ослабляй
курс рубля
Покупай и ослабляй
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина поддержала министра финансов Антона Силуанова в вопросе использования сверхдоходов от продажи нефти и газа на скупку валюты с целью ослабления рубля
Авторская колонка
Вкладываться сейчас в экономику нашей страны — безумие!
Помимо неуклонного падения доходов граждан нет никаких юридических гарантий, что у вас не заберут все по прихоти кремлевских оборотней в погонах. Откройте глаза: нет правосудия, нет свободы прессы, нет выборов
Шестун Александр
Росстат констатировал смерть автопрома, выпуск автомобилей в России рухнул на 97%
автопром
Росстат констатировал смерть автопрома, выпуск автомобилей в России рухнул на 97%
Уход иностранных концернов и прекращение поставок компонентов из-за рубежа парализовали производство на заводах от Калиниграда до Владивостока
«Нельзя в такой мир приводить ребёнка»
рождаемость
«Нельзя в такой мир приводить ребёнка»
В апреле 2022 года в России родилось меньше 100 тысяч детей. Такой низкой рождаемости в стране не было с 40-х годов прошлого века. По прогнозам демографов, показатели будут падать и дальше, во многом из-за экономической нестабильности и «спецоперации» в Украине
ЕС обсуждает возможность транзита в Калининград подсанкционных товаров через свою территорию
Евросоюз
ЕС обсуждает возможность транзита в Калининград подсанкционных товаров через свою территорию
Один из вариантов компромисса — снятие санкций ЕС на грузовые перевозок между Калининградом и остальной территории России на том основании, что это не считается международной торговлей