Россияне стали меньше есть
После панической скупки гречки и гаджетов в первые недели войны россияне все меньше тратят в магазинах и оборот розничной торговли в стране резко сокращается второй месяц подряд
Война с Украиной, санкции Запада и разгон инфляции до рекордных за 20 лет значений вынуждают российских потребителей массово «затягивать пояса».
После панической скупки гречки и гаджетов в первые недели войны россияне все меньше тратят в магазинах и оборот розничной торговли в стране резко сокращается второй месяц подряд. По итогам мая он оказался на 10,1% ниже, чем годом ранее, а по сравнению с апрелем спад ускорился на 0,3 процентного пункта, следует из данных Росстата.
Уход иностранных брендов и массовое закрытие магазинов обрушили непродовольственный ретейл на 17,2%. Но и на продуктах питания люди начали экономить после того, как цены на говядину с начала года подскочили на 14%, рис подорожал на 30%, сахар — на 40%, а морковь — на 50%.
Продажи продуктов питания в мае, согласно Росстату, сократились на 1,8% год к году после падения на 1,7% в апреле. Речь идет о цифрах в реальном выражении — то есть с учетом продовольственной инфляции, подскочившей почти до 20%.
Россияне стали меньше покупать еду спустя месяц после начала войны: в апреле расходы на продукты питания сократились на 5,3% относительно марта, а в мае еще на 0,1% по сравнению с апрелем, оценивает аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов.
В целом — с учетом непродовольственной розницы — реальные расходы потребителей упали примерно на 8% год к году, подсчитал он.
Первый квартал российские потребители прожили в режиме «проедания» сбережений: их общий размер, согласно Росстату, сократился на 1,2 триллиона рублей. Апрель и май принесли людям новую волну падения доходов: зарплаты в реальном выражении упалина 7,2% (максимум с 2015 года), а пенсии — с учетом инфляции — рухнули на 8,2%, чего статистика не фиксировала с конца 1990-х.
Опрос, проведенный сервисом HeadHunter в июне, показал: 39% граждан жалуются, что денег им не хватает даже на то, чтобы покрыть основные расходы. Еще 38% признались, что с трудом сводят концы с концами.
Искать деньги людям приходится в МФО, кредитующих под ставку больше 300% годовых. По данным Национального бюро кредитных историй, спрос на «займы до зарплаты» в мае подскочил на 16%. Было выдано 2,38 млн таких кредитов на сумму до 30 тысяч рублей и сроком не более 30 дней.
Причем каждый десятый при оформлении заявки указал, что деньги нужны срочно. Доля таких запросов стала рекордной и превысила показатели пандемии (6%).