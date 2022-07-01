Правительство обяжет бизнес работать на фронт
Правительство внесло в Госдуму законопроект, позволяющий кабмину принудить бизнесменов выполнять госзаказы для «контртеррористических и иных операций» за пределами России
Правительство внесло в Госдуму законопроект, позволяющий кабмину принудить бизнесменов выполнять госзаказы для «контртеррористических и иных операций» за пределами России. Контракты будут касаться обеспечения нужд Минобороны, ФСБ, Росгвардии и МЧС.
В пояснительной записке указано, что в связи с войной в Украине у российских войск возникла «краткосрочная повышенная потребность» в обеспечении материально-техническими средствами, ремонте вооружения и военной техники.
Кремль считает, что в том числе из-за санкций России потребуется:
временно сосредоточить усилия на отдельных направлениях экономики;
«дозагрузить» производственные мощности предприятий оборонно-промышленного комплекса, включая мобилизационные;
организовать ресурсное обеспечение поставок в рамках государственного оборонного заказа, в том числе разбронировать материальные ценности государственного резерва.
Новый закон позволит федеральным властям принимать решения о введении «специальных мер» в сфере экономики и устанавливать свои правила работы в отдельных организациях и производствах. Например, сотрудников могут заставить работать сверхурочно, в выходные или ночью, возможно изменение графика отпусков, уточняется в документе. Чтобы такие действия стали законными, чиновники предложили внести поправки в Трудовой кодекс.
В тексте законопроекта подчеркивается, что отказаться от госконтракта не может никакой бизнес «независимо от организационно-правовой формы и формы собственности». Изменять условия заказа, цену, количество товара власти могут по своему усмотрению и в любое время.
По мнению правительства, такие изменения не приведут к «социально-экономическим и финансовым последствиям» для бизнеса, а также не повлияют на «финансовые обязательства государства».
По мнению европейских чиновников, Россия несет большие потери в Украине, а в армии не хватает людей. Из-за этого Кремль может объявить мобилизацию, хотя для высшего российского руководства это нежелательный сценарий, ведь тогда придется публично признать неудачи на фронте.
Сейчас по всей стране идут поиски вооружения и живой силы, но имеющиеся резервы уже почти иссякли, в бой отправляют даже расконсервированные старые танки со складов на Дальнем Востоке.