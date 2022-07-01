Меню
Общество
В России нет плохих дорог – есть только бездорожье
01 июля 2022, 18:17

Правительство обяжет бизнес работать на фронт

Правительство внесло в Госдуму законопроект, позволяющий кабмину принудить бизнесменов выполнять госзаказы для «контртеррористических и иных операций» за пределами России

Правительство обяжет бизнес работать на фронт

Правительство внесло в Госдуму законопроект, позволяющий кабмину принудить бизнесменов выполнять госзаказы для «контртеррористических и иных операций» за пределами России. Контракты будут касаться обеспечения нужд Минобороны, ФСБ, Росгвардии и МЧС.

В пояснительной записке указано, что в связи с войной в Украине у российских войск возникла «краткосрочная повышенная потребность» в обеспечении материально-техническими средствами, ремонте вооружения и военной техники.

Кремль считает, что в том числе из-за санкций России потребуется:

временно сосредоточить усилия на отдельных направлениях экономики;

«дозагрузить» производственные мощности предприятий оборонно-промышленного комплекса, включая мобилизационные;

организовать ресурсное обеспечение поставок в рамках государственного оборонного заказа, в том числе разбронировать материальные ценности государственного резерва.

Новый закон позволит федеральным властям принимать решения о введении «специальных мер» в сфере экономики и устанавливать свои правила работы в отдельных организациях и производствах. Например, сотрудников могут заставить работать сверхурочно, в выходные или ночью, возможно изменение графика отпусков, уточняется в документе. Чтобы такие действия стали законными, чиновники предложили внести поправки в Трудовой кодекс.

В тексте законопроекта подчеркивается, что отказаться от госконтракта не может никакой бизнес «независимо от организационно-правовой формы и формы собственности». Изменять условия заказа, цену, количество товара власти могут по своему усмотрению и в любое время.

По мнению правительства, такие изменения не приведут к «социально-экономическим и финансовым последствиям» для бизнеса, а также не повлияют на «финансовые обязательства государства».

По мнению европейских чиновников, Россия несет большие потери в Украине, а в армии не хватает людей. Из-за этого Кремль может объявить мобилизацию, хотя для высшего российского руководства это нежелательный сценарий, ведь тогда придется публично признать неудачи на фронте.

Сейчас по всей стране идут поиски вооружения и живой силы, но имеющиеся резервы уже почти иссякли, в бой отправляют даже расконсервированные старые танки со складов на Дальнем Востоке.

Материалы по теме
Вице-премьеров правительства назначили кураторами федеральных округов
Устранение недостатков в небоскребе для чиновников из правительства обошлось казне в 1,2 млрд рублей
В японском правительстве появился министр одиночества
Сейчас на главной
Новые купюры не проходят в банкоматы
банкноты
Новые купюры не проходят в банкоматы
Зампред ЦБ Сергей Белов 30 июня объявил о введении в обращение в России новой банкноты номиналом 100 руб. Но участники финансового рынка уверены, что россияне еще не скоро увидят эти купюры в обращении
Известного новосибирского ученого забрали из больницы по делу о ﻿«госизмене»
ученые
Известного новосибирского ученого забрали из больницы по делу о ﻿«госизмене»
Дмитрия Колкера задержали сотрудники ФСБ по уголовному делу о «госизмене». 54-летнего мужчину, у которого онкологическое заболевание, забрали прямо из больницы
Суд в Петербурге запретил ссылку на серию мультика Happy Tree Friends
запрещенная информация
Суд в Петербурге запретил ссылку на серию мультика Happy Tree Friends
Кировский районный суд Петербурга признал запрещенной серию Friday the 13th мультика Happy Tree Friends, опубликованную на YouTube. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов
Российских запасов самолетной и другой транспортной техники хватит на 3–4 года
авиарынок
Российских запасов самолетной и другой транспортной техники хватит на 3–4 года
Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов прокомментировал ситуацию с нехваткой авиадеталей в стране
В России с 1 июля коммунальные тарифы вырастут в среднем на 4%
ЖКХ
В России с 1 июля коммунальные тарифы вырастут в среднем на 4%
Больше всего коммуналка подорожает в Чеченской республике (6,5%), Санкт-Петербурге (6,3%), в Севастополе, Крыму и Татарстане (6,2%). В Москве, Дагестане и Якутии услуги ЖКХ подорожают на 6%
Власти США заморозили активы Сулеймана Керимова на миллиард долларов
Сулейман Керимов
Власти США заморозили активы Сулеймана Керимова на миллиард долларов
Минфин США заморозил активы, связанные с сенатором и миллиардером Сулейманом Керимовым, общей стоимостью миллиард долларов. Бизнесмен попал в санкционный список еще в 2018 году
ЦБ увеличил лимит переводов физлиц за рубеж до $1 млн в месяц
банк россии
ЦБ увеличил лимит переводов физлиц за рубеж до $1 млн в месяц
Банк России с 1 июля увеличивает лимит на переводы физических лиц за рубеж с нынешних $150 тыс. в месяц до $1 млн в месяц. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора
Общество
Многие победы российской армии в Украине достигаются за счет арифметических и географических фальсификаций
С начала своего вторжения в Украину Россия сбила 88 процентов вертолётов, 108 процентов самолётов и 135 процентов беспилотников Bayraktar
Госдума приняла закон о внесудебном закрытии СМИ за «фейки» и «неуважение к государству»
СМИ
Госдума приняла закон о внесудебном закрытии СМИ за «фейки» и «неуважение к государству»
Госдума в третьем чтении приняла законопроект о внесудебном закрытии СМИ за «фейки», «неуважение к власти», «дискредитацию армии» и призывы к санкциям
В Приамурье 19 вагонов сошли с ж/д-путей. Ответственность за диверсию взяли на себя антивоенные активисты
происшествия
В Приамурье 19 вагонов сошли с ж/д-путей. Ответственность за диверсию взяли на себя антивоенные активисты
Из-за аварии, случившейся 29 июня, был нарушен габарит соседнего пути и повреждена опора контактной сети. Пострадавших нет. На место выехали следователи
Афера на 2 миллиарда
ЦППК
Афера на 2 миллиарда
Российские железные дороги уже сложно считать государственными. В последние годы госкорпорация РЖД активно распродает наиболее прибыльные активы. Среди них — «Центральная пригородная пассажирская компания», которая управляет электричками в Москве и нескольких регионах центральной России
Покупай и ослабляй
курс рубля
Покупай и ослабляй
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина поддержала министра финансов Антона Силуанова в вопросе использования сверхдоходов от продажи нефти и газа на скупку валюты с целью ослабления рубля
Авторская колонка
Вкладываться сейчас в экономику нашей страны — безумие!
Помимо неуклонного падения доходов граждан нет никаких юридических гарантий, что у вас не заберут все по прихоти кремлевских оборотней в погонах. Откройте глаза: нет правосудия, нет свободы прессы, нет выборов
Шестун Александр
Росстат констатировал смерть автопрома, выпуск автомобилей в России рухнул на 97%
автопром
Росстат констатировал смерть автопрома, выпуск автомобилей в России рухнул на 97%
Уход иностранных концернов и прекращение поставок компонентов из-за рубежа парализовали производство на заводах от Калиниграда до Владивостока
«Нельзя в такой мир приводить ребёнка»
рождаемость
«Нельзя в такой мир приводить ребёнка»
В апреле 2022 года в России родилось меньше 100 тысяч детей. Такой низкой рождаемости в стране не было с 40-х годов прошлого века. По прогнозам демографов, показатели будут падать и дальше, во многом из-за экономической нестабильности и «спецоперации» в Украине
ЕС обсуждает возможность транзита в Калининград подсанкционных товаров через свою территорию
Евросоюз
ЕС обсуждает возможность транзита в Калининград подсанкционных товаров через свою территорию
Один из вариантов компромисса — снятие санкций ЕС на грузовые перевозок между Калининградом и остальной территории России на том основании, что это не считается международной торговлей
Экономика
«Колыма» и «Байкал» подождут?
17 июня стало известно о намерении правительства Российской Федерации выделить 2 триллиона рублей на восстановлении экономики так называемых «Донецкой и Луганской Народных Республик»
Избившие новосибирца и стрелявшие по его машине росгвардейцы отделались условными сроками
росгвардия
Избившие новосибирца и стрелявшие по его машине росгвардейцы отделались условными сроками
Майоры Росгвардии Иван Кудрявцев и Эдуард Усаньков признаны виновными в превышении полномочий. Во время спецоперации они перепутали цели