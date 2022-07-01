Суд в Петербурге запретил ссылку на серию мультика Happy Tree Friends
Кировский районный суд Петербурга признал запрещенной серию Friday the 13th мультика Happy Tree Friends, опубликованную на YouTube. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов
Кировский районный суд Петербурга признал запрещенной серию Friday the 13th мультика Happy Tree Friends, опубликованную на YouTube. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
В иске говорилось, что прокуратура, проведя проверку, сочла серию «ориентированной на создание у несовершеннолетних мотивации к деструктивному противоправному поведению, в том числе применению насилия в отношении окружающих». Кроме того, причинами для признания мультика запрещенным в ведомстве назвали кадры с кровью, издевательствами и «способами лишения жизни».
«Психологические особенности подростков, которые становятся посетителями и пользователями указанных ресурсов, могут способствовать тому, что данные материалы окажутся для них не только эмоционально привлекательными, но и будут побуждать к действиям подражательного характера», — утверждали в прокуратуре.
Ранее петербургские суды запрещали ссылки на аниме. Среди них были мультфильмы «Адская девочка», «Вечеринка мертвецов: замученные души», «Зачем вы здесь, учитель?», «Князь тьмы с задней парты», «Натюрморт в серых тонах», «Аки и Сора», «Токийский гуль», «Тетрадь смерти», «Ложные выводы», «Игра Дарвина», «Сладкая жизнь», «Эльфийская песнь», «Инуяшики», «Межвидовые рецензенты», «Загадка дьявола» и «Класс убийц».