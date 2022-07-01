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Экономика
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01 июля 2022, 14:00

Российских запасов самолетной и другой транспортной техники хватит на 3–4 года

Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов прокомментировал ситуацию с нехваткой авиадеталей в стране

Российских запасов самолетной и другой транспортной техники хватит на 3–4 года

Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов прокомментировал ситуацию с нехваткой авиадеталей в стране. По его словам, старых запасов авиационной, дорожной и другой транспортной техники, которые сохранились в России после запрета ЕС на экспорт авиационных товаров и технологий, хватит еще на три-четыре года.

«Три-четыре года мы еще на старых запасах проживем: дорожной техники, авиационной техники и ряда других средств транспортного машиностроения. Но уже сейчас надо думать, что будет через три-четыре года. При условии, что санкции сохранятся, а они сохранятся», — сказал Сергей Иванов на итоговой коллегии Минтранса РФ (цитата по ТАСС).

26 февраля Евросоюз ввел запрет на экспорт в Россию товаров для авиационной и космической промышленности, а также потребовал до 28 марта вернуть лизингодателям уже сданные в лизинг самолеты. Под запрет попало также страхование и техническое обслуживание. Многие лизингодатели объявили дефолт контрактов еще до этой даты, в связи с чем за рубежом начались аресты самолетов.

Накануне стало известно, что в Минтранс впервые с начала действия санкций обратились два российских перевозчика с просьбой вернуть самолеты иностранным лизингодателям. В частности, S7 решила избавиться от двух не сертифицированных в России Boeing 737–8 МАХ, а грузовая AirBridgeCargo планирует эксплуатировать самолеты совместно с эмиратской Etihad.

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