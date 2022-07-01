01 июля 2022, 00:49
В России с 1 июля коммунальные тарифы вырастут в среднем на 4%
Больше всего коммуналка подорожает в Чеченской республике (6,5%), Санкт-Петербурге (6,3%), в Севастополе, Крыму и Татарстане (6,2%). В Москве, Дагестане и Якутии услуги ЖКХ подорожают на 6%
Фото: sukhoylog-media.ru
В России с 1 июля вырастут тарифы на жилищно-коммунальные услуги.
Размер повышения тарифов зависит от конкретного региона, однако в среднем оно составит 4%.
Больше всего коммуналка подорожает в Чеченской республике (6,5%), Санкт-Петербурге (6,3%), в Севастополе, Крыму и Татарстане (6,2%). В Москве, Дагестане и Якутии услуги ЖКХ подорожают на 6%. В Свердловской области коммунальные тарифы повысят на 2,9% - это самое минимальное повышение по стране.
Власти объяснили, что пересмотр тарифов связан с повышением стоимости электричества, газа, а также индексацией зарплат работников коммунальной сферы, реализацией инвестиционных программ.